熱到爆炸！內地多處玻璃窗突自爆如｢瀑布飛濺｣　有住戶單月遇兩次

「真熱炸了！一個月家裏自爆了兩次」「 一聲巨響，直接掉下去了，幸好樓下面沒人」……近日多地出現高温天氣，玻璃自爆現象在一些地方「捲土重來」。



據媒體報道，杭州市錢塘區徐女士家，一個月發生了兩次玻璃自爆。「兩次下班回到家，都發現窗戶玻璃爆掉了。」她說，先是朝南的主卧，接着是朝北的書房，窗戶玻璃大白天自爆，所幸當時大人孩子都不在家。

「安裝師傅上門後說，可能玻璃質量比較差，和杭州連日高温天氣也有關係。」

據媒體報道，杭州市錢塘區徐女士家，一個月發生了兩次玻璃自爆。（羊城晚報）

8月4日，杭州市濱江某小區業主金先生下班回到家，發現兩塊窗玻璃自爆，他立刻聯繫了物業公司。

很快，物業公司推薦了一個師傅上門，師傅是江蘇連雲港人，幹這一行已經十多年。師傅看過現場告訴金先生，玻璃自爆還是因為氣温太高，

夏天一熱玻璃自爆就很多，我經常在彩虹城和水晶城兩個小區更換玻璃，一個夏天要更換一兩百片。

師傅向金先生推薦了一款分格擋的陽台玻璃，說防自爆性能蠻好。杭州上塘路一家門窗維修公司師傅告訴記者，一個月來，他們接到30多單居民家玻璃自爆的反映，日均一宗。

玻璃自爆驚人畫面▼▼▼

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一聲嚇人巨響 玻璃片像瀑布一樣從樓頂墜落

「一聲巨響，玻璃直接掉下去了，幸好下面沒人。」記者觀察到，近日社交平台一條玻璃自爆的影片引發上萬網友關注。

影片中，一座17層高的居民樓，頂樓人家玻璃幕牆突然爆裂，炸開的玻璃碎片像瀑布飛濺到樓下。樓下幾戶居民急忙躲在家裏不敢再探頭。拍到這一幕的，是對面一戶業主，社交賬號顯示是浙江。拍影片的業主說，玻璃自爆，整片玻璃落地着實嚇人！

記者向其求證事發屋苑的具體方位，業主沒有透露，但在和其他網友交流時說位於「世紀大道」。不過該業主說，拍完影片打算發群裏，（玻璃自爆）那戶家裏有人，已經看到了。「是雙層玻璃，裏面那層好的，外層爆了，怕碎片砸到人，物業第一時間在群裏發了通知，樓下也攔起來了。」

這條影片迅速在網友中引發熱議和擔憂——

．「看得腿軟，有娃的表示細思極恐。」

．「還得是夾膠玻璃，我家的自爆有兩個星期了，外層碎掉了，周末經歷了14級颱風紅霞，沒有掉渣渣。」

．「小區最近也有一戶玻璃掉了一大塊，砸在二樓住戶露台和樓下籃球場上，還好那天颳大風沒人打球……太嚇人了，意外說發生就發生，高層玻璃安全隱患這麼大。」



近期多地出現玻璃炸裂事件

據勞動報，8月3日，上海市楊浦區百聯又一城商場外側玻璃發生爆裂。商場物業表示，玻璃爆裂原因為太陽直射後温度過高導致，工作人員已陪同傷者前往醫院。對方表示現場玻璃已清掃，此事為小概率事件。

8月3日，上海市楊浦區百聯又一城商場外側玻璃發生爆裂。（羊城晚報）

據大潮網，浙江海寧的小陳近日出門時，剛走到玄關就聽見門外傳來「砰——」的一聲悶響，像是什麼東西突然炸開。推開家門一看，眼前的場景讓她瞬間僵在原地：家門口玻璃棚的一塊鋼化玻璃碎落在了地上，地面鋪滿薄薄一層亮閃閃的碎片。

為何屢屢自爆？怎麼應對？

杭州市上塘街道沈半路一家門窗維修公司負責人馮女士告訴都市快報記者，一個月來，他們接到30多個市民或業主的反映和諮詢，都是說家裏門窗玻璃自爆。

馮女士說，玻璃越大越容易自爆，這是整個行業存在的技術問題，很難解決。有從事門窗維修20多年的從業者說，夏天門窗玻璃自爆的原因，多是室內外的巨大温差造成。

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室外烈日烘烤滾燙，室內空調冷風直吹，玻璃兩面冷熱收縮幅度不一樣，持續拉扯很容易炸裂。

此外，玻璃自爆，還有先天材料的原因：玻璃原片裏自帶的硫化鎳雜質，微小結晶體，日常使用中會緩慢膨脹、持續擠壓內部，當內部應力平衡被打破，瞬間炸裂。

玻璃自爆，還有先天材料的原因：玻璃原片裏自帶的硫化鎳雜質，微小結晶體，日常使用中會緩慢膨脹、持續擠壓內部。（羊城晚報）

另外還有安裝不當，人為埋下自爆隱患。比如四周安裝過於緊實，沒有預留伸縮縫隙，受熱膨脹沒有緩衝空間，固定卡扣死死頂住玻璃表面，長期局部受壓。

浙江崇安玻璃有限公司高管劉安良向內媒記者指，採用均質玻璃可大大降低自爆率。沒有條件採用均質玻璃的情況下，要降低自爆率，用超白玻璃也是很理想的。玻璃自爆除了材料因素，也有加工設備的原因。有些鋼化設備老舊了沒有及時清洗，在玻璃鋼化時冷卻不均勻，也會導致玻璃暗藏自爆隱患。