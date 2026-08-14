新冠│內地7月新增確診52.2萬宗 重症487宗1死 病例數呈上升趨勢
撰文：朱加樟
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中國疾控中心官網8月13日發布7月全國新冠病毒感染疫情情況指，7月內地報告新增確診病例52.2萬宗，其中重症病例487宗、死亡病例1宗（新冠病毒感染導致呼吸功能衰竭死亡），報告病例數呈波動上升趨勢。
報告指，第27周（6月29日至7月5日）至第31周（7月27日至8月2日），全國1041家新冠、流感哨點醫院流感樣病例佔就診人數比例呈小幅波動增加，大約為4.3%-4.5%。
第27周至第31周，門急診流感樣病例新冠病毒陽性率連續上升，分別為8.2%、11.2%、15.3%、19.5%、21.2%。
7月1日至7月31日，內地共報送11204宗本土病例新冠病毒基因組有效序列，均為Omicron（奧密克戎）變異株。主要流行株為NB.1.8.1及其亞分支。
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