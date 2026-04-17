反覆發燒食藥無用？43歲男確診罕見「Q熱」　家中愛犬成染病關鍵

43歲的楊先生持續發燒一周，之前用了抗感染藥也沒好轉，還是反覆發熱，前往龍華區人民醫院一查，竟然確診了一種人畜共患的罕見傳染病，「Q熱」。



「Q熱」是種什麼病？他又是怎麼被傳染上的呢？

43歲的楊先生確診了一種人畜共患的罕見傳染病，「Q熱」。（深圳衛視提供）

「Q熱」究竟是種什麼病？▼▼▼

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主要傳染源是家畜 蜱蟲亦是傳播媒介

經檢查，楊先生肺部、腹部及頭顱均未發現明確感染病灶，風濕免疫及腫瘤指標也未見明顯異常。考慮到他炎症指標升高，抗菌藥物治療效果不佳，醫生認為不典型病原體的可能性較大。通過進一步血液病原微生物宏基因檢測，醫生查出了貝納柯克斯體，俗稱Q熱立克次體。

「Q熱」的主要傳染源是哺乳動物，其次是蜱蟲。

胡楷 感染性疾病科主治醫師（深圳市龍華區人民醫院）：

「Q熱」它是比較少見的人畜共患病，它的病原體是一種介於細菌和病毒之間的原核生物，傳染的途徑主要有幾個，主要就是哺乳動物，包括牛羊、貓貓狗狗的糞便、分泌物、胎盤。帶病原體的這些東西，會產生氣溶膠，人體吸入氣溶膠會被感染。

嚴重可致器官損傷 患者：幸好及時確診

追溯患者病史，醫生得知楊先生常前往菜市場採購牛肉，家中養有犬類動物。

醫生得知楊先生常前往菜市場採購牛肉，家中養有犬類動物。（深圳衛視提供）

胡楷 感染性疾病科主治醫師（深圳市龍華區人民醫院）：

「Q熱」目前報道的還是比較少的，它會導致器官的感染。產生嚴重感染的話，會造成器官損傷。

楊先生表示：「這個病非常少見，我之前也沒有聽說過。對這個病有一定的認識以後，我也覺得自己蠻幸運的，遇到了胡醫生他們。」

Q熱多春夏高發 職業人群感染風險較高

「Q熱」雖然罕見，但其實人群對「Q熱」普遍易感，尤以獸醫、屠宰場、皮革工人、實驗室人員等職業人群感染風險較高，高發季節在春夏季。不過醫生表示也不必太擔心，人與人之間的傳播非常罕見。

醫生提醒，家裏有養貓狗寵物的市民，最好為寵物做定期檢查，儘量避免它們跟外界有可能產生病原體的環境接觸。郊外去遊玩時，如果被蜱蟲叮咬，也需要及時處理。

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