做Gym摸器材用手擦汗　廣東男竟「香港腳」生上臉　3步教你防護

近日，廣東一名男子健完身後臉部真菌感染。



6月27日，馮先生告訴記者，他健身沒有戴手套和消毒器械的習慣，當天健完身後用手擦了把汗，結果第二天嘴唇周圍又紅又癢。

廣東的馮先生健完身後用手擦了把汗，結果第二天嘴唇周圍又紅又癢。（抖音@朋哥哥）

健身不止有肌肉，可能還有「香港腳」：

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網友熱議

不少網友分享自己的「中招史」。

有人說，只是穿短褲坐了一會兒器械，屁股上就長了一片痘痘。還有人說，健身房的健身器材很難保證衛生的，想一想那麼多人的汗水流在上面。

專業人士提醒

健身務必佩戴手套，器械、手部要勤消毒，練完及時洗手。

一、公共器械防護

健身房啞鈴、跑步機、座椅長期殘留汗液、皮屑，易滋生皮膚癬菌、金黃色葡萄球菌，可誘發體癬、膿皰瘡。

1. 器械使用前後，用場館消毒濕巾或75%酒精擦拭握把、靠背等接觸面；訓練時自備毛巾墊於皮膚與器材之間，杜絕裸膚直接接觸器械。

2. 接觸器械後嚴禁揉眼、摸口鼻，訓練結束用流動肥皂水洗手20秒以上；皮膚存在擦傷、破損時，需用防水膠布完整包裹傷口再鍛鍊。

3. 不共用瑜伽墊、健身手套，私用墊布定期高温清洗消毒。



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二、更衣室、淋浴區防護

更衣室、淋浴間地面長期潮濕，真菌孢子大量留存，赤腳行走極易感染手足癬、蹠疣、灰指甲。

1. 全程自備拖鞋，禁止光腳踩地面、淋浴台；洗浴後徹底擦乾腳趾縫隙，保持足部乾燥。

2. 毛巾、浴巾、洗護用品專人專用，不借用、不共用；換洗衣物密封收納，不直接放置長椅、地面。

3. 濕衣物及時更換，不長期穿着悶汗潮濕運動服，降低真菌繁殖條件。



三、泳池專項防護

1. 皮膚破損、皮膚病、腹瀉、感冒期間禁止下水；入水前全身沖洗，佩戴泳帽，減少水質污染。

2. 不在池內吐痰、擤鼻涕，游泳完畢全身沖洗、清潔耳道；泳池餘氯維持0.5-1.0mg/L方可有效殺菌。



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