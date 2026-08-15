河南周口潰堤洪水沖入醫院　病患凌晨被驚醒：10分鐘水漲至齊腰深

受颱風「白海豚」殘餘環流影響，近日河南遭受極端暴雨襲擊，多地降雨量刷新歷史紀錄。13日晚間，周口市川匯區賈魯河東岸堤壩發生30米潰口，大量洪水涌至附近街道，水深達1.5米，當地有醫院和駕駛學校被淹浸，有住院患者回憶稱，當時住在一樓病房，凌晨4時許發現洪水漫入病房，水位直接漲到齊腰深。



周口市有醫院進水被淹。（極目新聞）

救援人員出動救生艇。（極目新聞）

綜合《極目新聞》、《中國新聞周刊》、《周口日報》等報道，受持續強降雨及上游泄洪影響，河南周口市川匯區新北環橋下賈魯河東岸堤壩發生潰口，造成周口市第五人民醫院院區和一駕校被淹，積水最深處達1.5米。

據住院患者謝先生回憶稱，他當時住在一樓病房，14日凌晨4時許在睡夢中被喊醒：「漲水了！」他睜眼一看，已有大量洪水湧入病房，「醫院地勢比較低，水漲得特別快，前後也就10分鐘左右，一樓大部分區域都被淹了，有齊腰深。」

大量洪水涌至附近街道，水深達1.5米，當地有醫院和駕駛學校被淹浸。（極木新聞）

險情發生後，周口市消防救援支隊調集290名指戰員趕赴現場，投入鏟車、橡皮艇、衝鋒舟等救援裝備展開搜救行動，成功轉移被困病人、醫護人員和駕校被困者近500人。

公開資料顯示，此次發生潰口的賈魯河全長256公里，最終於周口市匯入沙潁河。8月13日深夜11時許，受賈魯河上游來水與沙潁河倒灌頂托的雙重擠壓，周口市川匯區新北環橋下的賈魯河東岸堤壩出現寬30米的潰口。

河南多地被水浸。（互聯網圖片）

河南多地被水浸。（互聯網圖片）

河南多地被水浸。（互聯網圖片）

當地多名居民透露，隨着上游持續泄洪，部分區域積水加劇，市政管網已超負荷，積水極易向地下車庫倒灌。12日夜間，水位明顯上漲，13日早晨，用於汛期警戒的水位標誌物「鐵牛」已幾乎被洪水淹沒。

8月10日至13日，河南多地出現連續性強降雨。河南省氣象台監測數據顯示，單站雨量排第一的葉縣常村累計降雨量達503.8毫米，而河南省常年年平均降水量720mm，相當於三天時間下了大半年的雨水。

受颱風「白海豚」殘餘環流影響，近日河南近日遭受極端暴雨襲擊。（互聯網圖片）

受颱風「白海豚」殘餘環流影響，近日河南近日遭受極端暴雨襲擊。（互聯網圖片）

8月12日以來，河南至少有三地出現堤壩潰口或潰口險情。8月12日，平頂山市郟縣長橋鎮漁陳村北汝河左岸出現民堤潰口，潰口寬度約47.5米。次日，許昌市鄢陵縣清潩河水位持續高位運行，當地倉頭村段發生潰口險情。