有片│俄羅斯地盤有中國工人討薪被捕　逾千同胞包圍警車成功救人

近日俄羅斯海港烏斯特盧加（Ust-Luga）一地盤發生衝突事件。有消息指，一名中國工人被長期拖欠薪金，在與工地管理人員發生衝突後被警方逮捕。事件引發約千名中國工人不滿，拒絕讓警方帶走該工人，並將警車包圍阻攔，現場還有人唱國歌反抗，最後俄羅斯警方當場釋放該名工人。



一名中國工人被長期拖欠薪金，在與工地管理人員發生衝突後被警方逮捕。（互聯網圖片）

事件引發約千名中國工人不滿，拒絕讓警方帶走該工人。（互聯網圖片）

大批工人拒絕讓警方帶走該工人，並將警車層層包圍。（互聯網圖片）

據聖彼得堡當地社交網站消息，8月9日，由中國化學第七建設有限公司承建、距聖彼得堡約160公里的海港烏斯特盧加（Ust-Luga）的「波羅的海天然氣化工綜合體」工地，當天一名中國工人因不滿被長期拖欠工資，疑似酒後與工地管理人員發生衝突，對方不滿被辱罵於是報警。隨後，有俄羅斯警員配備長槍等武器抵達現場，更是破門進入宿舍將該名討薪工人逮捕並押上警車。

中國工人湧向警車，將警車四周包圍得水泄不通。（互聯網圖片）

中國工人湧向警車，將警車四周包圍得水泄不通。（互聯網圖片）

現場有人拿著手機全程直播及錄像，還有人唱中國國歌「起來不願做奴隸的人們」。（互聯網圖片）

見到同胞被捕，不少中國工人站出來制止。網上流傳影片顯示，現場大批身穿反光衣、頭戴安全帽的中國工人湧向警車，將警車四周包圍得水泄不通，有人對着警方咆哮，也有人拿著手機全程直播及錄像，還有人唱中國國歌「起來不願做奴隸的人們」。期間，有疑似工地管理人員用中文大喊「警察執法不要拍、不要拍」。僵持之下，警車完全無法離開。

據聖彼得堡當地社交網站消息，現場聚集的中國工人超過1000人。見此情景，為防止事態擴大，俄羅斯警方最終只能選擇退讓，當場釋放涉事工人。

事後，俄羅斯警方、中國化學第七建設有限公司以及中國駐俄羅斯使館均未作出官方回應與說明。事件在網絡曝光後，不少中國網民熱議「出國打工也要被欠薪嗎？」也有網民留言質疑中國企業的勞資問題，直指「在國外欺負自己人還不夠，還找外國人幫忙」。