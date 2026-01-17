迷港片入行　42歲短劇演員遭欠薪4月送外賣度日嘆：演員狗都不當

42歲內地演員于清斌曾拍過《情定三生》《大明嬪妃》，日前曾透露沒戲拍只能靠送外賣尋得更多關注，他也嘗試轉換跑道拍短劇，卻遭到製作人欠薪4個月，且至今仍剩1萬餘元（人民幣，下同）未討回，製片人甚至羞辱他「再催有錢都不給你」，他更感嘆稱，「演員狗都不當，送外賣至少收入穩定」事件引發網民熱議。



于清斌則表示，他計劃將起訴相關製片人，維護自己的合法權益。他也許下了新年願望稱，「也希望短劇行業能越來越規範，少點套路，多點真誠。畢竟我們這些演員，不管是拍長劇還是短劇，圖的不過是靠本事吃飯，能安安心心演戲，順順利利拿到應得的報酬而已。」



41歲男星零片約一度靠借錢度日 轉行送外賣稱拍片只為一個目的

大陸41歲男演員于清斌在社交帳號上發布影片，透露目前沒戲拍，正在「送外賣」（微博@于清斌）

迷港片入行：一試20年 現在送外賣「頭盔一戴，尊嚴在收入裡」

于清斌介紹，自己打小就迷武俠片、香港動作片，以前覺得自己形象還行，「到了藝校才發現高手如雲，所謂的『天分』在別人面前根本不夠看」，但那時候年輕，滿腦子都是對演戲的熱情，壓根沒考慮過行業裏的艱難，就想著「喜歡就試試」。

這一試就是20年，他曾專注於拍攝長片，年輕時拍過《情定三生》《大明嬪妃》等劇，「我演過家庭劇、諜戰劇、宮鬥劇，合作過不少熟悉的夥伴，本以為能在這條路上穩穩走下去，可隨著年紀增長，機會越來越少。90後、00後演員一波波湧進來，我這個42歲的年紀不上不下，演年輕人顯老，演父親又嫌嫩，長劇的機會更是少得可憐，有時候大半年都接不到一個像樣的角色。」。

于清斌曾拍過電視劇《情定三生》。（劇照）

于清斌（圖右）曾與朱一龍合作。（新聞）

于清斌稱，人到中年後，因無戲可拍，還曾送過外賣，他回憶，送外賣那段時間，他並不覺得掉價，反而挺新鮮，天天戴著頭盔口罩，穿梭在大街小巷。忙起來反而解脫了，雖然身體累點，但心裡卻踏實，「頭盔一戴，尊嚴都在收入裏」。

對於之後轉去短劇，于清斌稱，他曾經也有抵觸情緒，擔心拍了之後就再也接不到長劇、電影了，但因現實壓力，他在2025年7月正式踏入短劇行業，之後還遇上欠薪。

「9月份在通告群裏接了一部《誤解後我造成了女兒的悲劇》，到現在也沒有結尾款，到10月份又有一部殺青了，也沒有結尾款，這兩部劇是同一個製片人。」

于清斌轉行拍短劇。（抖音截圖）

于清斌指出，一般短劇的結款週期在一兩個月內算正常，且在第一部劇拍完後，他曾多次向製片人催尾款。「之前都有回應，也很客氣，他會說下周應該能結款，之後又說在忙著交片，交片後能結款，後面又說被手下的製片給騙了，他自己貼錢給大家結賬，給人的感覺是他還是可以信任的。」

因對方多次找藉口拖延，自己也未想過會被騙，之後製片人還向他推薦其朋友的一部劇。「後來我才知道，他說的所謂朋友其實就是他的戲，就這樣我就稀裡糊塗接了他第二部戲。合同也沒簽，因為我就不好意思好像熟了之後。」于清斌說。

拍短劇遭欠薪

因製片人一直拖延工資，自己也想過多種辦法催款，後續無奈之下還發帖公開討薪，對方也陸續轉了一些。但至今，仍剩1萬余元未討回，于清斌說，據他了解，除他之外，還有一些演員、燈光、攝影被該製片人欠薪。「他們還跟我談條件，讓我下架討薪視頻，配合他們把被下架的劇重新上架，或者補簽合同才肯結賬，可我讓他們發合同，他們又找各種藉口推脫，問平台，平台說根本沒這回事。」

于清斌告訴記者，目前，該製片人已失聯，他此前通過一個副導演從中間和該製片人聯繫。

《瀟湘晨報》報道，1月16日記者聯繫了該副導演，但其稱，也與該製片人失聯。「（那個製片人）現在也沒回我了，已經失聯好幾天了。」于清斌表示，接下來，他只能通過法律起訴的方式討薪了。

批短劇欠薪亂象 太多投機者想空手套白狼

于清斌指出，其實短劇行業的欠薪亂象，根源就是太多投機者想空手套白狼，「他們騙來投資、拍完戲，收完平台回款就跑路，換個馬甲又能去別的地方騙人。更坑的是，大部分短劇演員都沒有合同保障，除了男女主可能會簽合同，配角、特約演員大多是口頭約定，維權的時候連證據都難拿。」

他指出，自己以前拍長劇，有經紀公司幫著談合同、催回款，自己不用操心這些事，現在做個體演員，才知道有多被動，「你要是敢跟製片方強硬要合同、要定金，人家轉頭就換別人，畢竟橫店現在有十幾萬短劇演員，有的是替代者。」

于清斌提到，經歷了送外賣、被欠薪，有人問他還想繼續演戲嗎？「我的答案是肯定的。演戲是我唯一的一技之長，也是我真心喜歡的事。各行各業都有煩惱，演戲雖然苦，雖然坑多，但每次站在鏡頭前，我還是能找到當初的熱愛。40歲的年紀，人生閱歷有了，演技也成熟了，我覺得正是該多拍戲、拍好戲的時候」，他如此回應。

網民點睇：

這行充斥著投機者，壓力和焦慮是常態，混混式的銷售職場。

