東莞警開路送慈母趕高鐵見兒子最後一面　開車前8分鐘抵達｜有片

東莞一名母親接到噩耗，24歲的兒子生命垂危，她必須趕上高鐵返鄉見兒子最後一面。情急之下，她的親屬報警求助。接報後，當地派出所的鐵騎立即響應，迅速與這位母親會合，拉響警笛在車流中開闢出一條通道，開路護送她前往高鐵站。



據內媒《大河報》報道，這位母親是何女士的一名親屬。事發在當天下午2時21分，東莞塘廈警方接到一通緊急求助電話，當時何女士駕車搭載這位母親趕往東莞南站，其兒子生命垂危，她急需搭乘高鐵趕回老家見孩子最後一面。

當時，導航顯示前往東莞南站需時將近40分鐘，高鐵發車時間步步逼近。警方接報後，石鼓派出所鐵騎立即響應，迅速與何女士會合，拉響警笛在車流中開闢出一條通道。

警方接報後，石鼓派出所鐵騎立即響應，迅速與何女士會合，拉響警笛在車流中開闢出一條通道。（影片截圖）

警方接報後，石鼓派出所鐵騎立即響應，迅速與何女士會合，拉響警笛在車流中開闢出一條通道。（影片截圖）

指揮中心同步啟動協調機制，塘廈、林村派出所也出動鐵騎提前在各路口待命並接力疏導。在三位鐵騎前導後護下，僅用21分鐘跑完40分鐘的路程，於下午2時43分在高鐵出發前8分鐘抵達東莞南站。

警方接報後，石鼓派出所鐵騎立即響應，迅速與何女士會合，拉響警笛在車流中開闢出一條通道。（影片截圖）

三位鐵騎前導後護的接力，用21分鐘跑完40分鐘的路程，於下午2時43分，高鐵出發前提前8分鐘抵達。（影片截圖）

三位鐵騎前導後護的接力，用21分鐘跑完40分鐘的路程，於下午2時43分，高鐵出發前提前8分鐘抵達。（影片截圖）

幾天後，警方回訪時，何女士哽咽說道，「見到了，我親人趕回去，見到了兒子最後一面……圓了心願。」短短一句話，讓所有參與行動的警員紅了眼眶。

事件引發網民熱議，有人為這名母親感到難過，「難以想像這位媽媽在路途上多麼難過揪心，逝者安息，媽媽節哀」「萬般奔忙赴最後一面，奈何造化弄人，徒留滿心愴然」。也有人感謝警方，「感謝警察同志，總算見到最後一面」「為警方點讚，踐行了人民警察為人民的宗旨。」