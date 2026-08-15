海航北京飛英國客機故障備降俄羅斯 旅客：等航司派新飛機來接
撰文：許靖雯
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今（15）日，海南航空一班由北京飛往英國曼徹斯特的航班，因遭遇機械故障，被迫緊急備降俄羅斯克拉斯諾亞爾斯克國際機場。有乘坐該航班的旅客表示，目前正在俄羅斯等航司派新飛機過來。
今日，海南航空一班由北京飛往英國曼徹斯特的航班，被迫緊急備降俄羅斯機場。（小紅書@POKA肉丸和藍懶瑞）
8月15日，海南航空官方微博發文稱，一班由北京飛往英國曼徹斯特的航班（編號HU753），今（15）日在飛行途中突發機械故障，備降俄羅斯克拉斯諾亞爾斯克國際機場，該航班在北京時間07:28安全落地。強調將妥善做好旅客服務保障工作，確保全部旅客安全抵達目的地。
乘坐該航班的小紅書用戶「POKA肉丸和藍懶瑞」發文指，「上一秒放在看日出，下一秒機長通知飛機故障，備降俄羅斯飛」。 有熱心網民留言科普稱，由於俄羅斯目前正遭受國際制裁，當地缺乏直飛歐洲的航線，很難在當地轉機改簽。隨後帖主回覆指，航空公司已經決定從北京再派一輛飛機過來接機上的旅客。
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