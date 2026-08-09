南航深圳飛無錫航班起飛時遭雷擊　航司：發現雷擊點約20餘處

據《第一現場》報道，8月8日，南方航空一架深圳飛往無錫的航班在起飛滑行過程中遭遇雷擊，南航更換同機型飛機後重新起飛，延誤約3小時。



南航深圳飛無錫航班起飛時遭雷擊。（第一現場）

南航深圳飛無錫航班起飛時遭雷擊。（第一現場）

深圳有網民發文稱，8月8日其乘坐深圳飛往無錫的航班，飛機在起飛滑行中遭遇雷擊，「突然雷暴，狂風大雨，機身都有點抖。然後我在座位上感受到一道大雷，非常近，感覺好像劈到了。」

南方航空公司職員回應事件稱，8月8日，南航CZ3209深圳至無錫航班，在深圳機場滑行過程中，飛機疑似遭雷擊，隨後決定滑回檢查。經機務人員檢查確認該飛機的機腹和機翼升降舵發現雷擊點約20餘處。

南航深圳飛無錫航班起飛時遭雷擊。（第一現場）

南航立即更換了同機型的CZ6630飛機，航班延誤3小時後到達。目前遭雷擊飛機已經完成維修，於8月9日正常投入使用。

雷擊會影響機艙內部嗎？

對於旅客擔憂雷擊是否影響機艙內部的顧慮，機務部門表示，飛機外殼為導電鋁合金，遭雷擊後電流會沿機身外表導流，不會進入機艙內部。民航客機出廠必須經過雷擊試航測試，且機載關鍵設備都有防雷屏蔽與保護設計，因此即使遭遇雷擊，大多是機身輕微灼燒，航班主要風險還是來自於雷雨風氣流，冰雹，而非雷電本身的影響。