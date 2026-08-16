《江澤民》揭香港回歸細節：拒十億英鎊續租香港　稱絕不做李鴻章

中央電視台播出的文獻紀錄片《江澤民》第九集《九州方圓》，以過半篇幅詳細披露了1997年香港回歸前夕，中英兩國在政治、經濟及法理上的暗湧與較量。



其中紀錄片披露了一個細節，當年曾有人醞釀出資十億英鎊，希望在1997年後繼續租借香港。面對這種試探，江澤民的態度堅決並表示「不要說十億，就是一百億、一千億，我也不會出賣香港，我絕不做第二個李鴻章。」



CCTV-1台將於8月11日至8月16日播放《江澤民》文獻紀錄片。（央視）

戴卓爾夫人派特使施壓 江澤民當面硬氣頂回

紀錄片披露，1989年春夏之交後，西方國家對華實施所謂「制裁」，英國亦企圖在香港平穩過渡問題上設置障礙。時任國務院港澳辦主任魯平在片中回憶，這一時期是香港工作最困難、與英國鬥爭最尖銳的階段。

英國企圖在香港平穩過渡問題上設置障礙，這一時期是香港工作最困難、與英國鬥爭最尖銳的階段。（紀錄片截圖）

紀錄片指出，1989年12月4日，英國首相戴卓爾夫人派遣特使秘密訪華，並向江澤民轉交正式信函，要求增加香港立法局直選名額，並將此作為恢復中英雙邊關係的先決條件。但江澤民當即予以拒絕。他明確指出，中國希望在1997年7月1日前實現香港平穩過渡，但中華民族絕不會屈從於任何外來壓力。

1991年9月11日，江澤民在釣魚台國賓館會見英國前首相戴卓爾夫人。（中新社）

彭定康拋「三違反」方案 中方決定「另起爐灶」

1992年7月，新任港督彭定康（Christopher Francis Patten）上任後不久便拋出所謂「政改方案」，試圖改變香港歷來實行的行政主導體制。

紀錄片引述時任新華社香港分社社長周南指出，英國統治香港一個半世紀以來從未實行民主，港督由英王任命，立法局議員亦全由港督指定。彭定康此舉的目的，是在1997年後通過立法會繼續操縱香港政局。

港督彭定康在眾人中蹺腿坐下。（香港大學圖書館提供）

紀錄片指出，該方案嚴重違反了《中英聯合聲明》、與《基本法》相銜接的原則以及中英之間的諒解和協議，是典型的「三違反」方案。

紀錄片提到，在歷時8個月、共17輪的政制談判破裂後，黨中央提出「以我為主，兩手準備」的方針，決定「另起爐灶」。1993年7月，香港特區籌委會預備工作委員會在北京成立；1996年1月，香港特區籌委會正式成立，牢牢掌握了香港回歸的主動權。

1993年7月，香港特區籌委會預備工作委員會在北京成立，江澤民發表講話。（紀錄片截圖）

「就是一百億、一千億，我也不會出賣香港」

此外，紀錄片6分40秒處，披露了香港回歸前中英交鋒的一個細節：有人曾醞釀花十億英鎊，在1997年後繼續租借香港。江澤民堅定地說，「不要說十億，就是一百億、一千億，我也不會出賣香港，我絕不做第二個李鴻章。」

2001年時任國家主席江澤民抵達香港，出席「財富全球論壇二○○一」會議，在時任行政長官董建華陪同下向歡迎隊伍和傳媒揮手。（政府新聞處）

紀錄片亦提到，除了政治上的交鋒，經濟上的博弈同樣激烈。1989年10月，港英當局在事前未與中方磋商的情況下，單方面宣佈斥資1000多億港元修建新機場綜合工程，且大部分貸款的償還期延續至1997年之後。

紀錄片引述時任國務院港澳辦主任魯平的話稱，這項計劃實質上是讓未來的特區政府背負沉重債務，江澤民當時形象地批評這種做法是「你請客，我會鈔」。

1989年10月，港英當局在事前未與中方磋商的情況下，單方面宣佈斥資1000多億港元修建新機場綜合工程。（紀錄片截圖）

中方隨即採取對策，由於銀行發放長期貸款必須獲得中國中央政府的擔保，中方堅持為港人權益據理力爭，迫使英方回到談判桌。經過9個月的艱難交涉，中英雙方最終簽署了《關於香港新機場建設及有關問題的諒解備忘錄》，化解了這場債務危機。

「香港人完全能夠治理好香港。」

1997年7月1日零時，五星紅旗與香港特區區旗在香港會展中心升起。紀錄片指出，從1997年至2002年的五年間，江澤民四次親臨香港，他說，事實證明，「一國兩制」完全行得通，特別行政區政府具備駕馭複雜局勢的能力，香港人完全能夠治理好香港。