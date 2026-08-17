《人民日報》刊文緬懷江澤民　號召以中國式現代化推進強國建設

今日是中共第三代領導核心、原總書記江澤民誕辰100周年紀念日，昨日《人民日報》昨刊文緬懷江澤民的功績，號召黨員幹部群眾團結在以現任總書記習近平為核心的中共中央周圍，推動「十五五」（2026年至2030年）規劃開好局、起好步，以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業。



紀念江澤民誕辰100周年大會於8月17日上午10時在人民大會堂隆重舉行，國家主席習近平將發表講話。過往僅有毛澤東、周恩來、劉少奇、朱德、鄧小平、陳雲6名已故領導人舉行過這種頂級規格紀念大會，江澤民是第7人。根據往例，中共中央政治局七常委等現任黨政軍領導人，以及退休元老也將出席。



江澤民。（新華社）

據《人民日報》人民日報昨刊登由中共中央黨史和文獻研究院撰寫的長文指出，在以江澤民為核心的中共第三代中央領導集體領導下，中國從容應對一系列關係國家主權和安全的國際突發事件，戰勝在政治、經濟領域和自然界出現的困難和風險，特別是成功抵禦亞洲金融危機衝擊、戰勝1998年特大洪澇災害。

文章亦肯定江澤民在任期間推動建立社會主義市場經濟體制、實現港澳回歸、加入世界貿易組織等重大歷史成就。文章評價江澤民「成功把中國特色社會主義推向21世紀」。

2001年7月1日，慶祝中國共產黨成立80周年大會在北京人民大會堂隆重舉行。江澤民同志在大會上發表重要講話，系統總結中國共產黨80年光輝曆程和基本經驗，全面闡述「三個代表」重要思想的科學內涵。（新華社）

文章指出：「今天對江澤民最好的紀念，就是堅定不移走中國特色社會主義道路，保持道不變、志不改的定力，堅定信心、接續奮鬥，以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，不斷創造新業績。」

文章特別強調：「歷史反覆證明，全黨必須有核心、黨中央必須有核心，沒有核心的領導是靠不住的，堅持黨中央權威和集中統一領導是黨的領導的最高原則。」

1989年6月23日至24日，中國共產黨第十三屆中央委員會第四次全體會議在北京召開，江澤民同志當選為中央政治局常委、中央委員會總書記。這是江澤民同志在會上講話。 （新華社）

文章指出，新時代（2012年中共十八大）以來，中國之所以能夠經受住歷史罕見的衝擊挑戰，黨國事業之所以能取得歷史性成就、發生歷史性變革，根本在於以習近平為核心的黨中央領航掌舵，在於習近平新時代中國特色社會主義思想科學指引。

文章強調，新征程上，越是關鍵時期、越是風高浪急，越要充分發揮中共總攬全局、協調各方的領導核心作用，越要毫不動搖堅決維護黨中央權威和集中統一領導。必須深刻領悟「兩個確立」的決定性意義、堅決做到「兩個維護」。