身負巨債包裝完美人設　山東男假冒軍人網戀詐騙10多名女性落網

近日，山東青島李滄公安分局偵破一宗冒充軍人招搖撞騙案件，涉案疑犯宋某假冒軍人身份，打造優質婚戀形象，假借戀愛之名在社交平台專門尋找單身女性「網戀」，編造各種理由索要錢財，令10多名女性上當受騙。



宋某假冒軍人身份，拍攝短片並傳至網上。（李滄公安）

李滄公安介紹，民警早前在日常巡查工作中，發現一名男網民經常身穿制式軍裝拍攝短片並傳至網上，刻意塑造現役軍人形象，試圖打造正直穩重、條件優越的人設。

民警核查後發現，該賬號發布的內容前後矛盾、漏洞百出，諸多細節存在明顯邏輯問題，疑似不法分子假冒軍人身份實施違法犯罪活動。8月3日，民警在某賓館內拘捕涉事的宋某，現場查獲制式軍服三套及繳獲多個作案工具。

宋某通過非法渠道購置全套軍用制式裝備。（李滄公安）

宋某落網。（李滄公安）

到案後，宋某對其假冒軍人身份、虛構婚戀事實招搖撞騙的違法犯罪行為供認不諱。經公安機關查實，宋某從未有過軍旅服役經歷，長期無固定職業，且身負大額債務。為快速清償欠款、滿足個人奢靡揮霍的需求，宋某蓄意策劃系列詐騙方案，通過非法渠道購置全套軍用制式裝備，模仿軍人外在形象。同時，他在網上虛構優質軍官履歷，塑造顧家踏實、靠譜上進的完美人設，極具迷惑性。

宋某將渴望安穩生活的單身女性列為詐騙目標。他在社交平台主動搭訕示好，快速拉近情感距離，順勢確立戀愛關係。為打消受害者的戒備心理，宋某線下赴約時均身穿「假軍裝」或「假訓練服」，頻頻許下婚戀承諾，進一步博取對方深度信任。

宋某編造各類虛假理由，向受害者索取錢財。（李滄公安）

在完全獲取受害者信任後，宋某隨即編造各類虛假理由，層層誘導受害者轉賬匯款，持續索要錢財、實施詐騙。經調查，共有10多名女性遭受不同程度的財產損失。一旦受害者產生懷疑，宋某便以冷處理、失聯等方式脫身，刻意規避追責。目前，宋某因涉嫌冒充軍人招搖撞騙罪，已被公安機關依法採取刑事強制措施。