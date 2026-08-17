江澤民誕辰100周年大會│習近平講話全文

《新華社》8月17日報道，中共中央、全國人大常委會、國務院、全國政協、中央軍委17日上午在人民大會堂隆重舉行大會，紀念偉大的馬克思主義者，偉大的無產階級革命家、政治家、軍事家、外交家，中國特色社會主義偉大事業的傑出領導者江澤民同志誕辰100周年。



中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發表重要講話強調，深切緬懷江澤民同志的豐功偉績，深入學習江澤民同志的崇高風範，激勵全黨全國各族人民把中國特色社會主義事業不斷推向前進。



（直播截圖）

中共中央政治局常委李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希，國家副主席韓正出席大會。

人民大會堂大禮堂氣氛莊嚴肅穆。主席台上方懸掛着「紀念江澤民同志誕辰100周年大會」的會標，後幕正中是江澤民同志的巨幅圖像，下方是「1926－2026」字標。二樓眺台懸掛着標語：「緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，堅持黨的基本理論、基本路線、基本方略，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業而不懈奮鬥！」

上午10時，大會在雄壯的國歌聲中開始。

習近平出席大會並發表重要講話。（直播截圖）

習近平發表重要講話，講話全文如下：

同志們，朋友們：

今天，我們隆重集會，紀念江澤民同志誕辰一百周年，深切緬懷他的豐功偉績，深入學習他的崇高風範，激勵全黨全國各族人民把中國特色社會主義事業不斷推向前進。

江澤民同志是全黨全軍全國各族人民公認的享有崇高威望的卓越領導人，偉大的馬克思主義者，偉大的無產階級革命家、政治家、軍事家、外交家，久經考驗的共產主義戰士，中國特色社會主義偉大事業的傑出領導者，黨的第三代中央領導集體的核心，「三個代表」重要思想的主要創立者。

一百年前的今天，江澤民同志出生在江蘇省揚州市一個愛國知識分子家庭。他青少年時代就立志追求真理，積極參加愛國進步學生運動，1946年4月加入中國共產黨，從此為黨和人民事業奉獻一生。

新中國成立後，江澤民同志先後在企業、科研單位、國家部委工作，在每個崗位都盡職盡責、勤奮努力，把火熱年華獻給了社會主義革命和建設事業。改革開放初期，江澤民同志擔任國家進出口管理委員會、國家外國投資管理委員會副主任兼秘書長，後又任電子工業部第一副部長、部長，在改革開放方面做了大量開拓性工作。在黨的十二大上，他當選為中央委員。

1985年，江澤民同志任上海市委副書記、市長。1987年，他在黨的十三屆一中全會上當選為中央政治局委員，並任上海市委書記。在此期間，江澤民同志帶領上海廣大幹部群眾振奮精神、勇於探索，領導制定上海經濟發展規劃和城市建設規劃，推動浦東開發開放蓄勢謀篇，為推進上海改革開放和社會主義現代化建設作出了突出貢獻。1989年春夏之交我國發生嚴重政治風波，江澤民同志堅決擁護和執行黨中央正確決策，有力維護了上海穩定。

1989年6月，江澤民同志在黨的十三屆四中全會上當選為中央政治局常委、中央委員會總書記，同年11月黨的十三屆五中全會決定他為中共中央軍事委員會主席，形成以江澤民同志為核心的黨的第三代中央領導集體。

+ 2

從黨的十三屆四中全會到黨的十六大的13年中，國際形勢錯綜複雜，我國改革開放和社會主義現代化建設進程波瀾壯闊。江澤民同志帶領黨的中央領導集體，高舉馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論偉大旗幟，堅持黨的基本路線不動搖，緊緊依靠全黨全軍全國各族人民，堅定不移堅持和發展中國特色社會主義，開創了我國改革開放和社會主義現代化建設新局面。

在籌備黨的十六大期間，江澤民同志主動提出不再擔任中央領導職務，2004年主動提出辭去他擔任的黨和國家中央軍事委員會主席的職務。從領導崗位上退下來後，江澤民同志堅決擁護和支持黨中央工作，關心中國特色社會主義偉大事業，堅定支持黨風廉政建設和反腐敗鬥爭。

同志們、朋友們！

江澤民同志的一生，是光輝的一生、戰鬥的一生，他為爭取民族獨立、人民解放和實現國家富強、人民幸福鞠躬盡瘁、奮鬥終身。他領導推動社會主義物質文明、政治文明、精神文明建設和黨的建設取得舉世矚目的新進展，為捍衛中國特色社會主義偉大事業、開創全面改革開放新局面、實現人民生活總體小康、成功把中國特色社會主義推向二十一世紀作出了不可磨滅的貢獻，贏得了全黨全軍全國各族人民衷心愛戴和國際社會廣泛讚譽！

同志們、朋友們！

在70多年的革命生涯中，特別是在黨的十三屆四中全會之後推動黨和國家事業取得巨大成就的偉大實踐中，江澤民同志充分展示了作為馬克思主義政治家的雄才大略、關鍵作用、領導藝術，樹立了永遠值得我們學習、永遠激勵我們前進的崇高風範。

——我們要學習江澤民同志堅定如磐的政治信仰。江澤民同志對共產主義理想堅貞不渝，對黨和人民無限忠誠，矢志不移為黨和人民事業而奮鬥。他說：「我們共產黨人的根本政治信仰是社會主義和共產主義，世界觀是馬克思主義的辯證唯物主義和歷史唯物主義，這是任何時候都絲毫不能動搖的。」他臨危受命擔任黨和軍隊主要領導職務時表示，對黨的十一屆三中全會以來的路線和基本政策，「要十分明確地講兩句話：一句是堅定不移，毫不動搖；一句是全面執行，一以貫之」。「為了黨和人民的事業，我一定鞠躬盡瘁、死而後已」。面對20世紀80年代末90年代初國際風雲變幻和國內發生嚴重政治風波的重大考驗時，他毫不動搖堅持經濟建設這個中心，旗幟鮮明堅持四項基本原則，堅持改革開放，開展治理整頓，進行外交鬥爭，堅決維護了國家的獨立、尊嚴、安全、穩定。他深刻總結國內外經驗教訓，強調治國必先治黨、治黨務必從嚴，越是改革開放、發展經濟，越要加強黨的領導、抓好黨的建設。他提出我們黨始終是中國工人階級的先鋒隊，同時是中國人民和中華民族的先鋒隊，強調領導幹部要講學習、講政治、講正氣，推動着力解決提高領導水平和執政水平、增強拒腐防變和抵禦風險能力兩大歷史性課題，保持黨的先進性和純潔性，紮實推進了黨的建設新的偉大工程。

新征程上，我們要不忘初心、牢記使命，堅定對馬克思主義的信仰、對共產主義的信念、對中國特色社會主義的信心，堅持黨的基本理論、基本路線、基本方略，自覺增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」。要堅持黨的全面領導和黨中央集中統一領導，持之以恆推進全面從嚴治黨，確保黨始終成為中國特色社會主義事業的堅強領導核心。

——我們要學習江澤民同志真摯深厚的為民情懷。江澤民同志始終站在人民立場，關心人民群眾安危冷暖，從最廣大人民根本利益出發部署和推動工作。他強調：「全心全意為人民服務，立黨為公，執政為民，是我們黨同一切剝削階級政黨的根本區別。」「在任何時候任何情況下，與人民群眾同呼吸、共命運的立場不能變，全心全意為人民服務的宗旨不能忘，堅信群眾是真正英雄的歷史唯物主義觀點不能丟。」他深刻指出，發展經濟的根本目的是提高全國人民生活水平和質量，強調要全面建設惠及十幾億人口的更高水平的小康社會。他要求黨員、幹部始終深懷愛民之心，恪守為民之責，善謀富民之策，多辦利民之事，把最廣大人民的根本利益實現好、維護好、發展好，把人民群眾的積極性引導好、保護好、發揮好。他領導實施西部大開發戰略、國家八七扶貧攻堅計劃，出台增加農民收入、關心國有企業下崗職工生活和再就業等政策舉措，有力推動了新時期實現人民生活從溫飽不足到總體小康、奔向全面小康的歷史性跨越。

新征程上，我們要牢記江山就是人民、人民就是江山，堅持以人民為中心的發展思想，樹立和踐行正確政績觀，站穩人民立場，強化公僕意識，走好新時代黨的群眾路線，依靠人民創造歷史偉業，推動人的全面發展、全體人民共同富裕邁出堅實步伐。

——我們要學習江澤民同志與時俱進的創新精神。江澤民同志堅持解放思想、實事求是、與時俱進，順應時代發展要求和實踐發展需要，不斷推進理論創新、制度創新、科技創新、文化創新以及其他各方面創新。他強調：「創新是一個民族進步的靈魂，是一個國家興旺發達的不竭動力，也是一個政黨永葆生機的源泉。」「一定要以我國改革開放和現代化建設的實際問題、以我們正在做的事情為中心，着眼於馬克思主義理論的運用，着眼於對實際問題的理論思考，着眼於新的實踐和新的發展。」他提出黨的全部理論和工作要體現時代性、把握規律性、富於創造性，集中全黨智慧創立「三個代表」重要思想，強調我們黨始終代表中國先進生產力的發展要求、代表中國先進文化的前進方向、代表中國最廣大人民的根本利益，進一步回答了什麼是社會主義、怎樣建設社會主義的問題，創造性回答了建設什麼樣的黨、怎樣建設黨的問題，深化了我們對新的時代條件下推進中國特色社會主義事業、加強黨的建設規律的認識。他領導我們確定黨在社會主義初級階段的基本綱領，確立社會主義市場經濟體制的改革目標和基本框架，確立公有制為主體、多種所有制經濟共同發展的基本經濟制度和按勞分配為主體、多種分配方式並存的分配製度，推動經濟體制、政治體制、文化體制等各方面改革。他提出堅持「引進來」和「走出去」相結合，以開放促改革促發展，領導我們成功加入世界貿易組織，形成對外開放新格局。

（直播截圖）

新征程上，我們要堅持把馬克思主義基本原理同中國具體實際相結合、同中華優秀傳統文化相結合，科學回答中國之問、世界之問、人民之問、時代之問，不斷開闢馬克思主義中國化時代化新境界，始終保持馬克思主義的蓬勃生機和旺盛活力。要進一步全面深化改革開放，推進國家治理體系和治理能力現代化，激發全黨全社會創造活力，為經濟社會發展注入源源不斷的動力。

——我們要學習江澤民同志深謀遠慮的戰略思維。江澤民同志目光遠大、審時度勢，善於從中國和世界發展大勢、從黨和國家工作全局出發觀察和思考問題，以一系列面向世界、着眼未來的重大決策、重要舉措推動黨和國家事業發展。他強調：「全黨同志一定要用馬克思主義的寬廣眼界觀察世界。所謂寬廣的眼界，一是要有歷史的深遠眼光，一是要有世界的全局眼光。」「要正確認識我國社會和當今世界發生的重大變化，正確認識廣大黨員、幹部和人民群眾工作生活條件和社會環境發生的重大變化，正確認識這些變化對我們黨和國家事業發展提出的新任務、新課題、新挑戰，加強對全局性、戰略性、前瞻性重大理論和實踐問題的研究。」他從二十一世紀頭20年是我國必須緊緊抓住並且可以大有作為的重要戰略機遇期這一重大判斷出發，對全面建設小康社會、實現第三步戰略目標進行前瞻性謀劃；提出抓住機遇、深化改革、擴大開放、促進發展、保持穩定的基本方針，全面闡述正確處理社會主義現代化建設中的十二大關係；堅持把發展作為黨執政興國的第一要務，引領全黨全國各族人民聚精會神搞建設、一心一意謀發展；領導我們積極發展社會主義民主政治，實施依法治國基本方略，發展社會主義先進文化；主持制定新時期軍事戰略方針，推進中國特色軍事變革，加強人民軍隊革命化、現代化、正規化建設；領導實現香港、澳門順利回歸，推動兩岸雙方達成體現一個中國原則的「九二共識」，有力開展反分裂、反「台獨」重大鬥爭；提出一系列外交和國際戰略思想，推動世界多極化和經濟全球化朝着正確方向發展。

新征程上，我們要統籌中華民族偉大復興戰略全局和世界百年未有之大變局，統攬偉大鬥爭、偉大工程、偉大事業、偉大夢想，統籌推進「五位一體」總體佈局、協調推進「四個全面」戰略佈局，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，紮實推動高質量發展。要堅持維護世界和平、促進共同發展的外交政策宗旨，推動落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議、全球治理倡議，推動構建人類命運共同體，為世界和平與發展注入更多正能量。

——我們要學習江澤民同志堅毅果敢的非凡膽略。江澤民同志勇於在重大歷史關頭和關鍵時刻果斷決策，沉着應對風險挑戰，堅決克服艱難險阻，為現代化建設開闢廣闊空間、營造良好環境。他指出：「要把現代化事業干成功，必須有一種不畏艱難、頑強拼搏的鋼鐵意志，一種堅韌不拔、敢於勝利的英雄氣概。」「對於符合黨的路線方針政策和中央要求的事情，看準了的，就要果斷決策、雷厲風行，絕不可優柔寡斷、延誤時機。」他以強烈的歷史擔當和巨大的政治勇氣，領導我們妥善處置危及國家政治大局穩定的重大隱患，從容應對一系列關係我國主權和安全的國際突發事件，戰勝在政治、經濟領域和自然界出現的困難和風險，特別是成功抵禦亞洲金融危機衝擊、奪取1998年抗洪搶險鬥爭全面勝利，經受住一次又一次考驗，排除形形色色的干擾，保持了社會大局穩定，保證了改革開放和社會主義現代化建設的航船破浪前進、行穩致遠。

新征程上，我們要強化憂患意識，樹立底線思維，更好統籌發展和安全，以頑強的鬥爭精神、高超的鬥爭本領積極應對風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗，堅決捍衛國家主權、安全、發展利益，續寫經濟快速發展和社會長期穩定兩大奇蹟新篇章。

前國務院總理溫家寶、全國人大常委會前委員長張德江等出席大會。（直播截圖）

同志們、朋友們！

江澤民同志曾經充滿自信地展望：「在新世紀裏，中國人民將堅定不移地沿着建設有中國特色社會主義道路繼續前進，中國社會主義制度將經過不斷改革而更加鞏固和完善，中國的發展將通過各個地區的共同進步達到普遍繁榮，中華民族將在完成祖國統一和建立富強民主文明的社會主義現代化國家的基礎上實現偉大的復興！」今天，我們可以無比自豪地說，經過長期努力，黨和國家事業興旺發達，神州大地安定祥和，人民生活持續改善，實現中華民族偉大復興前景光明，幾代人矢志奮鬥的夢想正在一步步成為現實。

「歷盡天華成此景，人間萬事出艱辛。」這是江澤民同志以豪邁詩句對奮鬥的詮釋。全黨全軍全國各族人民要更加緊密地團結在黨中央周圍，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，堅定信心、奮發圖強，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業而不懈奮鬥，不斷創造中國人民更加美好的生活，書寫中華民族更加壯麗的華章！

前國家副主席王岐山等多名退休領導人出席大會。（直播截圖）

李強在主持大會時指出，習近平總書記的重要講話，回顧了江澤民同志光輝戰鬥的一生，高度評價了江澤民同志為黨和人民建立的不朽功勳，系統概括了江澤民同志的崇高風範，強調要認真學習江澤民同志堅定如磐的政治信仰、真摯深厚的為民情懷、與時俱進的創新精神、深謀遠慮的戰略思維、堅毅果敢的非凡膽略。講話具有很強的政治性、思想性、指導性，我們要深入學習領會、抓好貫徹落實，更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業而不懈奮鬥。

（直播截圖）

出席大會的還有：王毅、尹力、石泰峰、劉國中、李幹傑、李書磊、李鴻忠、何立峰、張國清、陳文清、溫家寶、賈慶林、張德江、俞正聲、栗戰書、汪洋、李嵐清、曾慶紅、李長春、賀國強、劉雲山、王岐山、張高麗，中共中央書記處、全國人大常委會、國務院、最高人民法院、最高人民檢察院、全國政協、中央軍委領導同志和從領導職務上退下來的同志。

中央黨政軍群各部門和北京市主要負責同志，各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表，在京中央委員、候補中央委員，在京全國人大常委會委員、全國政協常委，老幹部、老同志代表，江澤民同志親屬、原身邊工作人員和家鄉代表，江澤民生平和思想研討會參會代表，首都各界群眾代表，駐京部隊官兵代表等約6000人參加大會。

大會開始前，習近平等領導同志親切接見了江澤民同志親屬，並同他們合影留念。