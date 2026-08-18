習近平紀念江澤民講話重申統一　環時：表述分量極重台灣最該讀懂

中共總書記習近平8月17日在紀念江澤民誕辰100周年大會上發表講話，引用江澤民關於「中華民族將在完成祖國統一基礎上實現偉大復興」的展望。



官媒《環球時報》當晚刊發署名文章，指這句表述「分量極重」，台灣社會「最該讀懂」，並呼籲台灣放下「拖延可以讓兩岸分裂的現狀永遠持續」的幻想。



8月17日，紀念江澤民誕辰100周年大會在人民大會堂舉行。（香港01直播截圖）

習近平引用江澤民展望 統一與復興並列

8月17日上午，紀念江澤民同志誕辰100周年大會在人民大會堂舉行。習近平在講話中引述江澤民當年的話：「中華民族將在完成祖國統一和建立富強民主文明的社會主義現代化國家的基礎上實現偉大的復興！」習近平其後指出，經過長期努力，實現中華民族偉大復興前景光明，幾代人矢志奮鬥的夢想正在一步步成為現實。

中共總書記習近平8月17日在紀念江澤民誕辰100周年大會上發表講話，引用江澤民關於「中華民族將在完成祖國統一基礎上實現偉大復興」的展望。（新華社）

《環球時報》評論文章分析，這兩段話共同構成一條清晰的歷史邏輯——民族復興正在成為現實，而實現祖國完全統一，則是民族復興過程中必須完成的歷史任務。

文章強調，台灣問題從來不是可以脫離中華民族偉大復興進程、被無限拖延的孤立議題；祖國統一也不是在民族復興實現後「可有可無」的附加選項。

中國前國家主席江澤民。（網上圖片）

環時：統一不是「復興後再談」

《環球時報》文章三度提醒台灣社會需要讀懂三點：第一，統一不是「復興之後再談」的問題。 文章指出，島內一些人習慣把民族復興與台灣問題切割，認為大陸的發展歸大陸，台灣可以繼續維持現狀。文章反駁說，完成祖國統一是實現中華民族偉大復興的必然要求。

第二，台灣問題不能一代一代傳下去。 文章指出，台灣問題因民族弱亂而產生。今天歷史條件正在發生根本性變化，台灣問題不可能永遠停留在「懸而未決」的狀態。

第三，統一不僅是形式上的統一，更是心靈上的契合。 文章強調，統一首先是國家主權和領土完整問題，但真正長久、穩定的統一必然包括民族情感的重新連接和國家認同的重新歸位。

1999年李登輝提出「特殊兩國論」，江澤民在2000年發表《一個中國的原則與台灣問題》白皮書作為應對。（Reuters）

文章指出，台灣社會尤其要警惕三種誤讀：認為民族復興只是大陸自己的事情與台灣無關、認為統一可以無限期擱置、認為外部勢力可以改變歷史進程。

文章稱，習近平的講話提醒台灣社會必須將台灣問題放回民族復興的歷史坐標中重新認識。過去，許多人把統一看成遙遠議題；今天，統一已經越來越清晰地進入民族復興的總體進程。

文章最後說：「在民族復興進入關鍵階段之後，祖國統一不再只是一個等待討論的議題。它已經是歷史進程本身的一部分。對台灣社會而言，是時候調整判斷，真正放下對『拖延就可以讓兩岸分裂的現狀永遠持續』的幻想了。」

據悉，習近平自2012年提出「中華民族偉大復興的中國夢」以來，多次將統一與民族復興掛鈎。2017年在中共十九大報告中提出「實現祖國完全統一，是實現中華民族偉大復興的必然要求」；2023年全國人大會議閉幕式上又稱，實現完全統一是「民族復興的題中之義」