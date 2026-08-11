颱風白海豚襲浙江　台州千年古城牆抵禦洪水護城　網民讚古人智慧

颱風「白海豚」於8月9日下午兩次登陸浙江。浙江台州臨海市於8月10日迎來最強風雨時段，當地發佈暴雨紅色預警及台風紅色預警等多個最高級別預警。暴雨帶來的湍急洪水直逼台州，台州城府屹立千年的古城牆再次發揮天然防洪屏障作用，當地政府亦提前以沙包加固城門，成功抵御洪水侵襲，保護城內老街百姓與商鋪。



台州城府古城牆擋住洪水。（網傳影片截圖）

多重紅色預警齊發 城牆未開放觀賞主要防洪

據《九派新聞》報道，臨海市於8月10日同時發佈了暴雨紅色預警信號、台風紅色預警信號、城市暴雨積澇橙色預警、地質災害氣象風險紅色預警以及山洪災害氣象風險紅色預警。

不少網民發佈現場影片顯示，湍急的洪水直接逼近臨海台州府城牆，然而屹立1600年的台州城府城牆和當地政府準備的12萬袋沙袋將洪水擋在城牆之外，城內僅小量積水。從影片可見，民眾能夠在城內正常生活，在堤壩上行走，而城外的洪水已淹至城牆牆體中部。網民紛紛感嘆「再次感受到了古人的智慧」。

台州府城牆工作人員表示，近幾日因颱風來臨，城牆暫未開放觀賞，主要發揮防洪作用。擺放沙包等加固工作由市政府安排，成功抵禦了洪水，待潮水退去後，城牆將重新向遊客開放。臨海市政府工作人員亦證實，確在潮水來臨前使用沙包對城門進行了加固。

市民稱城內無受潮水侵害 汲取2019年經驗嚴陣以待

從小生活在臨海靈江邊的61歲市民姚先生透露，因為有古城牆的守護，古城街道沒有受到侵害，避免了損失。城內少數地方雖有小量積水，但均由降雨導致，與潮水無關。

姚先生直言：「千百年來，古城牆就是用來擋水的，也必須擋住。」他提到，2019年時因經驗不足沒有用沙袋加固，導致城門承受不了水壓；這次有了前車之鑑，在硬性條件具備下將城門徹底堵住。他表示，現在每次颱風預警來臨，大家都會嚴陣以待固守城門，「寧可白忙活，也不能放鬆一次」。

台州城牆始建於東晉 具備軍事與防洪雙重功能

資料顯示，台州府城牆又稱江南長城、江南八達嶺，始建於東晉安帝元興元年，擴建於唐高祖武德四年，距今已有1600餘年歷史。城牆全長6000餘米，現存5000餘米，東起攬勝門，沿北固山山脊逶迤至煙霞閣，於山岩陡峭間直抵靈江東岸，延伸至巾山西麓，依山就勢，尤以北部最為險峻。

台州府城牆歷史上曾多次拆毀、重建及修繕。元朝時期，該城牆正是憑藉其防範水患的重要功能而免於被拆除。清康熙五十一年（1712年）城牆增建甕城，是一座同時具備軍事防御與防洪雙重功能的府城城牆。