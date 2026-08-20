央視爆雲南遊低價團套路　官方通報：涉事旅行社、導遊被吊銷證件

央視記者此前下單一款999元（人民幣，下同）號稱全程無強制消費的項目後，發現一個旅行團竟由5家旅行社分包，且導遊威脅團友不購物便無住宿、不能吃飯。據《央視新聞》最新報道，涉事地區文旅部門已經依法依規對「低價團」相關問題涉事旅行社和導遊立案調查。



低價團的各類購物點。（央視財經）

《央視》記者在網絡直播間下單一款「雲南昆大麗（昆明大理麗江）跟團行程」的產品。（央視財經）

央視爆雲南遊低價團｢賭團｣套路 1團5轉包 導遊威脅不購物無食宿

通報指出，昆明市文化和旅遊局對湖北愛旅紛途國際旅遊有限公司昆明第一分公司涉嫌網絡虛假宣傳行為，擬吊銷《旅行社業務經營許可證》；

對昆明相約春澄國際旅行社涉嫌指定購物場所的行為，擬吊銷《旅行社業務經營許可證》，並對其委派的導遊涉嫌變相強迫購物、降低旅遊服務質量的行為，擬吊銷其《導遊證》。

導遊抱怨自己虧本，暗示消費者需要消費。（央視財經）

導遊抱怨自己虧本，暗示消費者需要消費。（央視財經）

導遊抱怨自己虧本，暗示消費者需要消費。（央視財經）

大理州文化和旅遊局對導遊扎史培某涉嫌脅迫旅遊者消費行為擬吊銷其《導遊證》；

麗江市文化和旅遊局對麗江鴻輝旅行社有限公司委派導遊高某涉嫌欺騙、脅迫旅遊者消費行為擬吊銷《旅行社業務經營許可證》、《導遊證》。

西雙版納州文化和旅遊局對西雙版納雲歐耶國際旅行社有限公司涉嫌出借旅行社業務經營許可證行為擬吊銷《旅行社業務經營許可證》，並對該社負責人處20000元罰款。

該項目在網上銷售時，承諾僅有兩處消費。（央視財經）

另據大理州、麗江市、西雙版納州報告，相關涉事購物中心、特產店等9家購物場所經屬地市場監管部門立案調查，目前已全部停業整改。

組團社先虧本攬客，然後再收錢將遊客移交給地接社。（央視財經）

文旅部門將聯合公安、交通運輸、市場監管、稅務等部門對案件線索進一步深挖徹查，對吊銷證照的旅行社法人、導遊、購物場所負責人實施聯合懲戒；對涉事的8家購物場所納入不合格供應商，所有旅行社不得將其納入旅遊行程。