雲南男「異食」腹部塞滿金屬異物重達1公斤　手術取出181顆鐵釘

內地一名36歲的男子因連續9天反覆出現噁心、嘔吐，到醫院檢查後竟發現腹中有大量尖銳異物，取出後發現竟然是181顆鐵釘和各種金屬異物，總共重達1公斤。醫生詢問病史判斷，該男子患有精神疾病，存在異食行為。



據《桂林晚報》報道，男子反覆出現噁心、嘔吐已經9天，家屬帶其到當地醫院檢查。就診檢查後發現，有大量條狀、點狀金屬高密度影密密麻麻分布在腹部。進一步CT檢查提示，患者右上腹存在大量致密異物影。

詢問病史後得知，患者既往患有精神疾病，並存在異食行為。然而，這些異常行為十分隱蔽，家屬此前從未發現他反覆吞食鐵釘等金屬物品，也無法確定這些異物是在多長時間內、分多少次吞下。

雲南男子腹部取出金屬異物。（桂林晚報）

患者隨後轉入雲南省第三人民醫院普外科進一步救治。醫生表示，尖銳金屬異物在消化道內移動，可能持續損傷胃腸道黏膜，一旦刺穿消化道壁，可進一步導致出血、穿孔、腹膜炎、腹腔感染，甚至危及生命。

經過評估，科室果斷決定實施手術，將大量金屬異物取出。包括181顆鐵釘，最長約9厘米，此外還有加上螺絲、螺母、墊片、硬幣等異物，總重量約1公斤。據家屬介紹，男子患有多年的精神疾病，但家人也不清楚他為何吞食這麼多釘子。

雲南男子腹部取出重達1公斤的金屬異物。（桂林晚報）

醫生提醒，吞食異物（尤其是金屬、銳器等）後，不要盲目認為「體積小就能自行排出」。消化道存在賁門、幽門、回盲瓣及結腸生理彎曲等多處狹窄，異物容易嵌頓；若異物銳利或滯留時間長，可造成食管或腸壁劃傷、穿孔，進而引發腹膜炎，甚至危及生命。