中國「朱雀三號」火箭計劃二季度再次挑戰回收　此前首飛回收失敗

據《央視新聞》報道，近日，在聯合國外空委科技小組委員會第63屆會議期間，中國商業航天企業代表藍箭航天宣布，中國重複使用火箭朱雀三號計劃今年第二季度再次開展回收試驗。



朱雀三號遙一運載火箭在東風商業航天創新試驗區發射升空。（每日經濟新聞）

朱雀三號研製團隊目前正在對火箭着陸流程進行優化，計劃於2026年第二季度再次開展回收試驗，並根據回收試驗情況爭取於今年第四季度嘗試首次回收復用飛行。也就是說，如果朱雀三號一子級成功回收，將用於下一發朱雀三號火箭上，實現重複使用。

朱雀三號。（藍箭航天）

公開資料顯示，朱雀三號是北京商業航天企業藍箭航天自主研製的可重複使用液氧甲烷運載火箭，其明顯特徵是採用了不鏽鋼箭體與液氧甲烷燃料。火箭一級裝有反作用控制系統、柵格舵與着陸支腿，可在完成發射後實施垂直返回回收與再利用。

朱雀三號首飛時一級火箭回收任務失敗

2025年12月3日，朱雀三號首飛，這是中國首次對入軌級運載火箭實施一子級回收技術驗證。火箭在距離地面幾公里的位置、發動機最後一次點火時，出現了異常燃燒，火箭未能實現軟着陸。

火箭回收任務未能成功。（快科技）

據此前報道，朱雀三號的首飛引發市場高度關注。若其發射並實現成功回收，這將使得中國成為美國之後，全球第二個掌握可重複使用火箭技術的國家。同時，藍箭航天將成為繼美國SpaceX、藍色起源公司外，全球第三家可實現火箭一子級回收的公司。

朱雀三號曾獲得美國富豪馬斯克（Elon Musk）關注。今年10月，馬斯克在社交平台點評包括朱雀三號在內的多款中國產可重複用火箭，稱這些火箭在「獵鷹9號」架構中加入星艦的一些特性，例如使用不銹鋼和甲烷氧化劑，這將使其能夠擊敗「獵鷹9號」。