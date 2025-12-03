有片│朱雀三號入軌成功　回收火箭失敗殘骸墜毀　曾獲馬斯克大讚

今日（3日）中國民營企業藍箭航天自主研發的朱雀三號遙一運載火箭在東風商業航天創新試驗區發射升空，火箭二級進入預定軌道，但一級火箭回收任務未能成功，失控墜毀，殘骸落在預設回收場附近，未能實現計劃中的軟著陸。



朱雀三號遙一運載火箭在東風商業航天創新試驗區發射升空。（每日經濟新聞）

火箭回收任務未能成功。（快科技）

新華社報道，朱雀三號是藍箭航天空間科技股份有限公司自主研製的新一代低成本、大運力、高頻次、可重複使用液氧甲烷運載火箭。火箭一級裝有反作用控制系統、柵格舵與著陸支腿，可在完成軌道發射後實施垂直返回回收與再利用。

此次任務同時開展了火箭一級回收驗證，但過程中發生異常燃燒，未實現在回收場坪的軟著陸，回收試驗失敗，具體原因正在進一步分析排查。

報道指，本次任務雖未實現預定火箭一級回收目標，但檢驗了朱雀三號運載火箭測試、發射和飛行全過程方案的正確性、合理性，各系統接口的匹配性，獲取了火箭真實飛行狀態下的關鍵工程數據，為後續發射服務、子級可靠回收可重複使用奠定了重要基礎。

報道指，據悉，研製團隊將儘快開展本次試驗過程的全面複盤與技術歸零，全力查明故障原因，持續優化回收方案，在後續任務中繼續推進可重複使用驗證。

朱雀三號。（藍箭航天）

內媒報道，朱雀三號的首飛引發市場高度關注。若其發射並實現成功回收，這將使得中國成為美國之後，全球第二個掌握可重複使用火箭技術的國家。同時，藍箭航天將成為繼美國SpaceX、藍色起源公司外，全球第三家可實現火箭一子級回收的公司。

朱雀三號曾獲得美國富豪馬斯克（Elon Musk）關注。今年10月，馬斯克在社交平台點評包括朱雀三號在內的多款中國產可重複用火箭，稱這些火箭在「獵鷹9號」架構中加入星艦的一些特性，例如使用不銹鋼和甲烷氧化劑，這將使其能夠擊敗「獵鷹9號」。

此前，馬斯克上評論朱雀三號稱，如果一切順利，朱雀三號可能會在五年內超過獵鷹，到那時SpaceX已開始發射星艦了。星艦長約120米，配備了33台「猛禽」發動機，近地軌道運力超150噸。