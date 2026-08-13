中國空間站看地球第一視角曝光　90分鐘繞一圈　地上一日天上16日

8月12日，央視發布一條來自《天宮TV》的1分31秒影片，「第一視角從中國空間站看地球」。影片由中國太空人用「天和手持攝像機」拍攝。



從舷窗外看到地球地貌不斷變化，以及空間站的「T字構型」的艙室和太陽翼。

從舷窗外看到地球地貌不斷變化，以及空間站的「T字構型」的艙室和太陽翼。

從舷窗外看到地球地貌不斷變化，以及空間站的「T字構型」的艙室和太陽翼。

從舷窗外看到地球地貌不斷變化，以及空間站的「T字構型」的艙室和太陽翼。

從影片畫面可見，空間站繞地球飛行，舷窗外地球地貌不斷變化，從藍色的變成山脊墨綠，又轉到被冰雪覆蓋的雪白色地貌。除了地球地貌外，亦能看到空間站的「T字構型」的艙室以及汲取太陽能量的太陽翼。

據《解放軍報》報道，中國空間站在距離地面約400公里高度的軌道上飛行，約90分鐘就會繞地球一圈。這意味著，地球一天的時間內，空間站會經歷16個晝夜。

目前，入駐中國空間站的是神舟二十三號乘組航天員朱楊柱、張志遠及港產航天員黎家盈，已進駐近3個月的時間。