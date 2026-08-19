杭州地產酒局│再有人免職　網傳受害女被灌逾半斤茅台後暴力侵犯

近日，浙江杭州「地產酒局」事件在網上熱議不斷。據此前報道，7月26日晚，央企招商蛇口旗下浙江公司高管趙海峰與杭州濱江副區長郁廷棟，在杭州一場商務飯局後侵犯一名女性，事後郁廷棟已被免職，趙海峰也已被所在企業免職。



據內地「第一財經」今（19）日報道，酒局中另一名關鍵人物，建發房產杭州事業部總經理馬政綱也被免職，網傳消息指他是受害女生的上司。另據《新京報》報道，受害女生為工作參加飯局，當時求助無果只能反抗，被送入醫院時已陷入昏迷。



濱江區副區長郁廷棟。（官網）

招商蛇口浙江高管趙海峰被免職調查。（公眾號）

建發房產杭州事業部總經理馬政綱也被免職。 (互聯網圖片）

據網傳消息，受害女生為建發地產（杭州公司）年輕管培生，當晚她在回家途中被公司總經理馬政綱電話催促，要求趕赴酒局應酬。該飯局是為慶祝招商蛇口以60.94億元（人民幣，下同）、溢價79%拿下濱江區兒保南地塊，招商拿地後拉上建發地產合作。因杭州地產圈有「誰拿地誰掌局」的潛規則，建發地產領導便叫上女生來飯局助興，未曾想趙海峰和郁廷棟竟逼人喝酒，之後女生被灌下超半斤茅台，更被兩人強制猥褻及粗暴推搡，最終身體受傷送醫。

18日，杭州市調查處置組就事件發佈情況通報，確認7月26日晚，趙某峰（男，某企業高管）、郁某棟（男，杭州濱江區公職人員）餐後在某KTV活動期間，對被害人實施強制猥褻，其間趙某峰將被害人推倒導致其腰部受傷。被害人經司法鑑定機構初步鑑定為輕傷二級。趙某峰和郁某棟被刑拘，兩人均被免職。

除了趙海峰與郁廷棟，據內地「第一財經」報道，酒局中另一名關鍵人物，建發房產杭州事業部總經理馬政綱也被免職，建發房產方面已確認馬政綱被免職。

網傳消息指馬政綱是受害女生的上司，正是他打電話催促女生到酒局作陪。還有消息指，趙海峰曾提出以100萬元希望受害女生「私了」，遭受害人家屬拒絕。

據《新京報》報道，受害女生的同事透露，受害女生來自單親家庭，工作十分努力，從管培生一路成為項目負責人，當天為工作參加飯局。當時在酒局上，涉事者未喝多酒，卻步步緊逼，女生求助無果只能奮起反抗，沒想到被暴力推搡導致受傷，進醫院時已昏迷。

女生的朋友亦爆出更多細節，「對方步步緊逼，一直推她，導致她摔倒躺在地上說好疼，因為她身上有多處外傷，淤青很厲害，家屬當時不知道她有被猥褻和故意傷害，覺得不對勁，逼問之下才還原了事情經過。」

還有知情人稱，事發後網傳大量不實信息，女生為此一度情緒崩潰。

近日，杭州酒局相關話題陸續衝上微博熱搜，引發大批網民關注及討論，不少人不滿職場酒桌文化，還有人質疑其中有沒有涉及貪污腐敗及權錢交易，呼籲當局一查到底。