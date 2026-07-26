遊客腹部漲痛以為中暑　杭州女店員堅持送醫揭肝臟破裂出血命危

7月20日，從外地到杭州旅遊的黃先生就餐時突感身體不適，原以為只是天熱中暑，該餐廳的「90後」副店長任麗燕卻敏銳察覺到黃先生腹部異常鼓起，在多番勸說下帶對方直奔5分鐘路程外的醫院。經檢查，黃先生竟是肝臟破裂，出血量高達2000毫升，醫院更一度下達病危通知書。任麗燕當場墊付費用、通宵陪護，助黃先生順利完成手術脫險。



《央視新聞》報道，7月20日，從外地到杭州旅遊的黃先生就餐時突劇烈腹痛、直冒冷汗，他與妻子皆以為只是天熱中暑，副店長任麗燕上前查看後，詢問黃先生是否需要看醫生，但他表示「坐一會兒，休息一下就行」。

任麗燕不放心，一直觀察黃先生的狀態，期間發現他的腹部明顯鼓起，直覺判斷情況可能遠比中暑嚴重，遂勸說對方到醫院檢查，「別猶豫了，您都冒汗冒成這樣，真的走吧，耽誤不得」、「讓醫生看看，是好是壞，咱們起碼心裏都安心一點」。

黃先生的腹部異常鼓起。（央視新聞）

任麗燕陪同黃先生到就近的醫院就醫。（央視新聞）

敵不過勸說，黃先生最終在任麗燕的帶領下到就近的醫院就診。黃先生起初還能與人正常對話，但不久後情況急轉直下，醫生緊急安排照CT檢查，結果顯示肝臟破裂出血，需立即住院手術，隨後醫院更下達病危通知書。

當時正是醫院門診下班時間，任麗燕怕來不及付醫療費，於是先幫忙繳交所需費用，還帶黃太太辦妥各項手續，並安慰她「你別急。我在呢，我陪你把事情弄明白了，我再回去」。在等待手術的過程中，任麗燕又為黃先生夫妻準備好夜壺、床單等用具，一直陪護到凌晨才離開。

黃先生的手術順利，已脫離生命危險。任麗燕（右）到醫院探望。（央視新聞）

黃先生表示「一個素不相識的人，能做到這一點，我真的非常感動」。（央視新聞）

任麗燕稱自己只是做了件舉手之勞的小事。（央視新聞）

當晚手術順利，黃先生脫離生命危險。主治醫生介紹，黃先生腹腔內出血量高達2000毫升，相當於人體總血量的一半。若再延誤半小時，幾乎無生還可能。

術後，黃先生的兒子、兒媳婦也趕到杭州，「一個陌生人，能做到這個份上，太溫暖了。公公剛能說話，就一直念叨是飯店老闆幫了他，還墊了兩千多塊錢。我們一家從此在杭州多了一個親人、朋友」。

面對誇獎，任麗燕卻謙遜地表示，自己只是做了件舉手之勞的小事，「我覺得我只是做了件很小的事情，但是他們費了很大陣仗感謝，我好像有點配不上」。