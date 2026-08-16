杭州男沐足店拍下色情服務報警　技師激動回應：他怎可以這樣坑我

近日，浙江杭州的東先生在某沐足店消費時，稱遭到技師不當服務。據他提供的手機影片顯示，拍攝設備被放置在房間內未被技師察覺。



據媒體報道，東先生反映，他於8月3日凌晨來到位於杭州蕭山北幹醫院路上的悦瀾亭湯泉沐足店，購買了699元（人民幣，下同）的推拿套餐。

事主東先生在某沐足店消費時，稱遭到技師不當服務。（1818黃金眼）

東先生稱，前期服務正常，隨後他追加了799元的服務時間。「後面在我不知情的情況下，她這個就把我這個褲子……喝了酒去的，然後就是不太清醒。」東先生表示，反應過來時，發現對方還在進行相關服務，他及時予以制止。

東先生提供了一段保存在手機裏的影片，畫面是在房間內用其他拍攝設備記錄下來的。

「當時她知情嗎？」面對記者追問，東先生明確回答：

她不知情，當時我是想記錄一下生活，這個推拿生活，因為我本身是做自媒體的。

東先生強調，自己性格內向，沒有當場找店方提出質疑，而是提前結束了服務。該店相關負責人表示：「這種行為堅決是不允許的，發現都開除。」並且，該負責人當場退還了東先生本次消費的錢款。

晚些時候，當事技師小張接受採訪時情緒激動：「就摸了幾下就好了，我也沒有一直摸，沒有做其他出格的動作，沒有沒有，我可以發誓，我是一個小女孩，就出來賺個錢，第一天，他怎麼可以這樣坑我呢，明明就是他自己說的。」

東先生表示，反應過來時，發現對方還在進行相關服務，他及時予以制止。（抖音@潮新聞）

而對於東先生「第二次到店」的說法，店方工作人員在進一步回應中提出不同版本：「客戶之前是沒有來過店裏消費的，他來的時候也是裹得嚴嚴實實的。」該工作人員還表示，東先生帶上的高清監控設備類似於「釣魚」一樣：「比如說去個足浴店裏面去洗個腳，會不會專門有拍攝的這種設備帶上。」

採訪現場，東先生再次報警。

據媒體報道，記者就相關情況再次與當地警方做了溝通，8月5日警方回覆，夏季治安打擊整治行動以來，蕭山警方廣開線索來源，強勢推進打擊整治。根據前期偵查，8月5日凌晨蕭山警方對北幹街道某場所，開展集中收網，現場查獲多名涉案人員。經查，該場所以養生、汗蒸、SAP等為名，實施賣淫違法行動，目前蕭山警方已依法對十二名涉案人員做出行政處罰，案件正在進一步辦理中。

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