2026年8月14日，由香港生物科技協會主辦、新鴻基環貿廣場（蘇州）有限公司、瑞典分子前沿基金會、香港領航專業發展協會、香港生命科技投資協會、六福金融集團等機構協辦的「匯智蘇港·出海啟航」生物科技產業發展交流會，在新鴻基蘇州環貿廣場ICC圓滿落幕。



本次活動得到香港特別行政區政府創新科技及工業局、香港特區政府駐滬辦、投資推廣署上海辦事處、蘇州工業園區管理委員會的支持，匯聚兩地政府代表、金融專家、國際學術組織負責人，以及30餘家生物科技領軍企業，共同探討中國生物科技企業藉助香港平台「出海」的戰略路徑。



「匯智蘇港·出海啟航」生物科技產業發展交流會（蘇州）成功舉辦。（香港生物科技協會）

「匯智蘇港·出海啟航」生物科技產業發展交流會（蘇州）成功舉辦。（香港生物科技協會）

政策紅利釋放，蘇港協同迎來新契機

2026年是「十五五」規劃開局之年，國家明確支持香港建設國際創新科技中心。蘇州與香港的合作基礎深厚，香港特別行政區政府創新科技及工業局副局長張曼莉在演講中提到，蘇州憑藉雄厚的科研基礎和完善的產業鏈配套，已發展成為國家生物醫藥產業重鎮，而香港擁有世界級科研機構、國際化金融體系及與國際接軌的知識產權和監管制度，兩地優勢互補，合作空間廣闊。

交流會現場。（香港生物科技協會）

會上，蘇州園區投資促進委員會主任蔣衛明介紹了園區生物醫藥產業發展成效及對港合作規劃，香港投資推廣署華東投資推廣副總監鄭吟簫介紹了香港作為內地企業出海「母港」的價值，以及香港創新生態和支持政策。

聚焦資本路徑，解讀上市實操規則

據活動資料介紹，蘇州工業園區已培育17家港交所上市企業，占港股18A公司總數的20%，位居全國首位；而香港作為全球第二大生物科技融資中心，正成為內地創新企業對接國際資本的關鍵樞紐。作為本次活動的核心環節，多位嘉賓圍繞企業最為關切的香港上市及跨境發展議題進行了主題分享。

嘉賓發言。（香港生物科技協會）

嘉賓發言。（香港生物科技協會）

嘉賓發言。（香港生物科技協會）

六福金融集團主席兼行政總裁、原香港聯合交易所理事會副主席許照中發言，回顧了蘇港兩地合作的堅實基礎，解讀了香港上市規則與「科企專線」，為生物科技企業提供上市前指導及保密申請選項，便利內地企業赴港上市融資。 投資機構代表則圍繞跨境併購、出海模式與資本路徑分享觀點，結合案例為企業研判國際市場機遇與風險。

企業實戰對話，共議出海痛點與機遇

在亞洲生物科技領袖圓桌環節，瑞典分子前沿基金會，以及英矽智能、諾令生物、望石智慧、和其瑞醫藥代表圍繞港股上市與海外拓展的機遇挑戰展開對話，探討交流上市籌備與國際合作經驗，現場互動熱烈。

圓桌活動。（香港生物科技協會）

香港生物科技協會副會長陳一諤接受訪問時表示，協會主辦的BIOHK作為香港規模最大的國際性生物科技行業活動，每年匯聚逾萬名參會者及250餘位重量級嘉賓，共覆蓋20多個國家和地區。歷屆嘉賓包括諾貝爾獎得主、跨國藥企高層以及摩根大通、高盛、紅杉等全球頂級投資機構。他表示：「BIOHK正是為企業搭建從研發到資本、從內地到全球的出海橋樑，期待更多蘇州企業藉助這一平台與全球夥伴建立深度合作。」

BIOHK活動。（香港國際生物科技論壇暨展覽）

「蘇港驛站」啟動，打造全鏈條賦能平台

活動當天，「蘇港驛站」平台正式啟動。據介紹，該平台以新鴻基地產旗下蘇州環貿廣場（蘇州ICC）為載體，聯動香港投資推廣署的政策資源、蘇州工業園區的產業生態、香港生物科技協會的專業平台，以及瑞典分子前沿基金會的國際學術網絡，匯聚蘇港兩地政、商、產、學、研、投等跨界力量，推動中國生物科技企業從單一的「產品出海」邁向更高維度的「生態出海」，在全球競爭中構建可持續優勢。

「蘇港驛站」平台啟動儀式。（香港生物科技協會）

早在2025年，蘇州工業園區國際商務合作中心（香港）已落戶香港新鴻基中心，並吸引生物醫藥、人工智能、金融投資等領域多家企業入駐。新鴻基環貿廣場（蘇州）有限公司副總經理戴勇表示：「依託蘇港雙城佈局，新鴻基地產蘇州ICC正從傳統地產開發運營模式，進一步加強產業服務功能，更好支持高質量企業 「走出去」，架接海外資源「引進來」。在提供高品質空間的基礎上，蘇州ICC進一步將集團在香港和蘇州積累的政企與專業服務資源，匯聚蘇州，建設集團於蘇港之間第一個以產業為導向、以雙城資源為支撐，以實體化跨境產業服務為依託，回應當下企業提供從辦公空間到拓展海外市場，以及國內外資本對接的全鏈條需求。」

圓桌活動。（香港生物科技協會）

交流會上，蘇州工業園區投資促進局介紹了園區生物醫藥產業的發展成效及對港合作規劃；香港投資推廣署介紹了香港作為內地企業出海「母港」的優勢，以及香港的創新生態與支持政策；香港交易所則分享了香港資本市場動態及生物科技企業上市政策。