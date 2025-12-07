劍橋大學原副校長加盟浙江大學　聚焦生物製藥前沿

「劍橋大學原副校長、化學工程及生物製藥領域的知名學者奈傑爾·斯萊特（Nigel Slater），正式在中國迅速崛起的生物醫藥領域開啟新篇章。」



香港《南華早報》12月6日報道稱，作為在劍橋大學耕耘三十餘載、引領科學與創新的資深學者，斯萊特現已加入浙江大學，這一職業選擇既源於個人抱負，也受全球科研版圖重塑的推動。

對斯萊特而言，從劍橋歷史悠久的實驗室到杭州的高科技中心，既是其在生物製藥領域開創性工作的延續，也是對培養下一代科研人才的承諾。「我加入浙江大學的主要動機是科研，但我非常享受教導那些對生物醫藥充滿熱情、求知慾旺盛的本科生，並從中獲得極大的滿足感。」他上周這樣表示。

《南華早報》指出，隨着中國在全球醫學研究中迅速崛起，去年佔全球醫學論文發表量的一半以上，斯萊特的選擇象徵着科研重心的更廣泛轉移。隨着中國生物技術企業將個性化mRNA癌症疫苗的成本壓低至美國的1%，中國不僅在追趕，更在生命科學創新中處於領先。

奈傑爾·斯萊特。（浙江大學基礎交叉研究院（籌）網站）

斯萊特曾任劍橋大學化學工程教授、菲茨威廉學院（Fitzwilliam College）院長和化學工程系主任，並於去年10月正式擔任浙江大學教授一職——由於受疫情相關的旅行限制影響，這比原計劃晚了四年，如今，他將畢生的專業知識帶入了中國前沿的科研生態系統。

據報道，在浙江大學化學工程與生物工程學院，斯萊特目前正與浙江省智能生物材料重點實驗室的唐建斌教授合作，重點開展基於病毒和RNA疫苗技術的腫瘤免疫治療，為下一代癌症療法探索方向。

他們的研究旨在通過防止癌症轉移和復發來對抗惡性腫瘤，這一領域曾被認為成本過高，但如今正因中國具有成本優勢的創新而迅速革新。

這張攝於2025年6月25日的照片中，可以看到位於英國劍橋郡的劍橋大學評議會大樓（Senate House, Cambridge）。

斯萊特在劍橋大學的求學之路始於1972年。在悉尼·蘇塞克斯學院（Sidney Sussex College）獲得自然科學學士和博士學位後，他於1978年成為菲茨威廉學院的化學研究員。次年，他被任命為化學工程助理講師。

1985年，他離開學術界，前往荷蘭聯合利華（Unilever）研究實驗室領導生物加工部門。1990年，他加入威康生物技術公司（Wellcome Biotech），負責其位於美國羅德島WelGen（後改為BWMI）干擾素製造工廠的工藝設計，並推動Campath-1H抗體的工藝開發。

2000年重返劍橋大學後，他被任命為教授級研究員，並於2009年至2013年擔任菲茨威廉學院院長，2000年至2020年擔任化學工程系主任。

「我也是菲茨威廉學院的終身研究員，這意味着我在學院的管理中扮演着重要角色。」斯萊特介紹道。2016年，斯萊特晉升為劍橋大學主管企業和區域事務的副校長。

斯萊特領導着劍橋大學生物科學工程中心的研究工作，特別關注包括蛋白質、DNA、病毒和細胞在內的生物藥物的製造與製劑。他的貢獻，則包括開發用於眼科治療的腺相關病毒（AAV）基因載體和納米顆粒，以及用於糖尿病治療的胰島保存先進技術。

斯萊特也是英國皇家工程院院士、英國化學工程師協會會士。為表彰其對生化工程的貢獻，英國化學工程師協會曾授予他「唐納德勳章」（Donald Medal）。

根據領英網站的個人資料顯示，自2013年以來，斯萊特已與劍橋大學和中國的多所大學建立了廣泛的合作關係。此外，他還在中國多所高校擔任榮譽職務，除了浙江大學，也包括四川大學和天津科技大學。

浙江大學。（CFP）

據浙江大學基礎交叉研究院（籌）網站消息，今年11月4日下午，該校基礎交叉大師課第4講在基礎交叉研究院圖書館主館545報告廳舉行。本場大師課聚焦生物製藥前沿，特邀英國皇家工程院院士、英國化學工程師協會「唐納德勳章」獲得者、浙江大學求是講席教授奈傑爾·斯萊特教授帶來主題為「理解生物技術藥物的研發歷程」（Understanding the Development of Biotechnology Medicines）的精彩學術報告。

報告中，斯萊特以個人成長軌跡串聯生物製藥行業發展史，圍繞領域核心內容展開系統講解。他首先闡釋了生物製藥的定義與本質，通過對比傳統有機合成藥物，深入剖析其在醫療應用中的獨特優勢與強大價值，同時指出生物製藥在生產製造環節面臨的全新挑戰，必須依靠化學工程技術的突破性創新。

此外，他還分享了代表性研究案例，詳解化學工程理念的應用邏輯與成果轉化路徑，為生物製藥產業發展提供切實可行的技術參考。

報告最後，斯萊特向青年科研者寄予殷切期許：「生物製藥領域仍有諸多關鍵挑戰，亟待下一代科學家接力攻克」，「希望大家真切感受生物製藥研發的重大意義，助力人類健康事業」。