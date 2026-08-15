伴漂、陪爬、餵食　景區大玩「軟色情」　旅遊業的底線在哪裡？

近期，貴州省貴定縣洛北河漂流項目的「伴漂」服務被指存在擦邊，涉事公司已停業整頓。此前，就有景區把「伴漂」包裝成網紅項目，以此吸引遊客。在登山景區，還有陪爬服務，重點宣傳身材、親密互動；古城景區NPC提供撒嬌、壁咚、餵糖互動等。內地新媒體「視覺志」發文評論稱，在同質化嚴重的時代，正常宣傳難以被看見，「擦邊」逐漸成為一種新型營銷方式。



貴州旅遊景點被爆提供色情擦邊服務。（華商報）

貴州景區漂流爆｢伴漂｣擦邊服務 1988元套餐享高顏值女生擁抱親吻

綜合內地媒體報道，貴定縣洛北河「伴漂」項目工作人員明確指出，1988元（人民幣）檔位可以牽手、抱抱、親親，並表示其他服務可以與「伴漂女子」私下詳談。事件迅速在網絡引發熱議，多人抨擊「這哪裏是旅遊漂流，根本就是打著景區旗號做擦邊生意」「把違法邊緣的服務包裝成『情緒價值』，旅遊環境都被這種風氣搞壞了」。

貴州旅遊景點被爆提供色情擦邊服務。（華商報）

類似於「伴漂」服務早在多地出現，有景區將其包裝成網紅項目，以此吸引遊客，且不只針對男性遊客。在某漂流景區的宣傳片裏，一排身材健碩的男性赤裸上身，坐在漂流河道旁，向遊客介紹「陪漂」項目。

部份景區將「伴漂」服務包裝成網紅項目。（網絡圖片）

在某漂流景區的宣傳片裏，一排身材健碩的男性赤裸上身，坐在漂流河道旁。（網絡圖片）

「視覺志」指出，這種模式在旅遊行業裏擴散。今年的登山景區裏，「陪爬」服務再次受到關注。一些陪爬宣傳影片中，將重點放在身材、親密互動上的展示上。比如，一些陪爬人員會提供抱、背、扛等親密動作，還會與客人手拉手上山。「視覺志」評論，爬山越來越不像戶外運動，更像一日男友/女友的陪伴服務。

「小黃魚」與遊客互動。（抖音@葛仙村npc小黃魚）

「小黃魚」與遊客互動。（抖音@葛仙村npc小黃魚）

最常見的還有景區的NPC。過去，NPC更多承擔的是文化傳播角色，隨著互動形式的畸形內卷，為了製造噱頭，一些NPC的互動已和擦邊無異。《人民日報》曾發文點名批評江西葛仙村的「小黃魚」「雞公」等NPC，以撒嬌、用嘴餵糖等擦邊式互動，滿足部份年輕人的「情緒價值」。深圳歡樂谷也曾因舞台表演者穿制服、吊帶襪等服裝，部份舞蹈動作和表情被質疑「低俗」。

江西景區帥哥演員借位接吻、嘴巴送糖給遊客 官媒批：別再擦邊了

深圳歡樂谷也曾因舞台表演者穿制服、吊帶襪等服裝，部份舞蹈動作和表情被質疑「低俗」。（微博）

景區舞台表演服裝被指低俗擦邊。（網絡圖片）

「視覺志」分析了景區熱衷於推出這些互動項目的原因。商業街、仿古建築的同質化導致風景越來越難成為賣點，於是，和NPC一起出鏡、拍照成為社交媒體上的熱門打卡項目，「製造情緒刺激的瞬間」在短片平台迅速傳播，吸引大量景區效仿。

和NPC一起出鏡、拍照成為社交媒體上的熱門打卡項目。（網絡圖片）

和NPC一起出鏡、拍照成為社交媒體上的熱門打卡項目。（網絡圖片）

此外，餐飲業也出現用年輕漂亮的服務員作為宣傳賣點，或把普通用餐體驗包裝成帶有曖昧意味的消費體驗，甚至還有商家給店名、菜品名取帶有性暗示的名字，通過獵奇吸引點擊。

餐飲業也出現用年輕漂亮的服務員作為宣傳賣點，或把普通用餐體驗包裝成帶有曖昧意味的消費體驗。（網絡圖片）

甚至還有商家給店名、菜品名取帶有性暗示的名字，通過獵奇吸引點擊。（網絡圖片）

「視覺志」最後指出，流量是一把雙刃劍，當一個行業長期依靠刺激吸引消費者，最終損害的是整個行業的信任。旅遊、餐飲、品牌，本質上都不是一次性的流量生意，擦邊可以帶來一陣熱度，卻很難帶來長期價值。