恒大附屬公司指許家印等　疑在資不抵債下作爭議交易　求頒令作廢

恒大集團的附屬公司天基控股，在恒大清盤後亦被清盤。天基的清盤人稱，發現天基在清盤前，疑被恒大多名高層，包括許家印及夏海鈞等，在天基資不抵債下，作出連串爭議交易，包括以高價收購恒大管理層投資載體的股份，再把該些股份賤價出售，令天基少獲利逾3億。天基昨（28日）入稟高等法院（HCA1322/2026）告許等人，並要求法庭頒令該些交易作廢，及歸還不當得益。



被告包括許家印等及多間公司

2名原告天基控股有限公司及天基的清盤人，11名被告為Harvest Alternative Investment Opportunities SPC、Nexus Emerging Opportunities Fund SPC、Nexus Asian Hybrid Credit Fund、Mission Vantage Limited、潘翰翎、陳代平、許家印、夏海鈞、甄立濤、陳奮，及Fortune Choice Development Limited等。

恒大集團的附屬公司天基，入稟告多間公司及多名恒大前高層。

恒大前主席許家印被指是天基的影子董事。

天基入稟求高等法院頒令一些爭議交易無效。(黃浩謙攝)

天基於2025年被頒令清盤

入稟狀指，天基控股是一間香港註冊公司，同時是中國恒大集團的關鍵附屬公司。天基在2024年1月被恒大入稟清盤，2025年2月被法庭正式頒令清盤。

許家印被指是天基的影子董事

首被告Harvest Alternative Investment Opportunities SPC，案發時是44名恒大管理層，包括：夏海鈞、甄立濤、潘翰翎的投資載體。潘同時是天基的唯一董事，陳代平是恒大集團的財務副經理，後接任天基唯一董事，許家印是恒大集團的行政總裁，被指是天基的影子董事。

管理層投資載體持有C類股份認購價8億

原告指，在2018年6月至2020年7月30日左右，天基持有OCI Investment Fund SPC的12萬股C類股份（OCI股份），而恒大管理層投資載體（CEG Management Vehicle）則持有該OCI基金的8萬股C類股份，認購價為8億港元。

天基以11.3億購股份並以8億轉讓

據清盤人的調查，天基自2016年起一直處於資不抵債狀態，惟仍然進行一系列爭議交易，損害其債權人的利益。包括在2020年7月30日以逾11.3億港元向恒大管理層投資載體購入8萬股OCI股份，繼而以8億港元轉讓該批股份予Nexus SPC。其後，天基將其持有的12萬股轉讓給Nexus SPC，換取獲配Nexus SPC的F類股份。惟天基最終只獲發0.0010股S類股份。

原可取5.21億卻轉讓收款權給被告公司

此外，天基原可從Fortune Choice處收取5.21億港元，惟天基將權利轉讓給Nexus SPC，失去直接收款權。Nexus Asian另行使認沽期權，要求天基以11.2億港元收購Nexus的E類股份，由於天基未能支付巨額，因而以1美元賤賣其持有的S股轉讓予Nexus的提名人Mission Vantage。

恒大被告都有份參與這些交易

原告指，恒大管理層的投資載體在8萬股OCI交易中淨賺3.3447億港元的利潤，本案的恒大被告都有參與或推動上述交易，以非法手段串謀詐騙，違反受信責任，侵害天基的債權人的權益。

要求宣告該些清盤前交易無效

原告現要求法庭宣告上述清盤前的有關遜值交易及合約無效，並要求被告歸還不當得益及作出賠償。