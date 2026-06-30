許家印前妻丁玉梅旗下倫敦21億元豪宅王　「丟吉」3年門廊遭佔據

恒大董事長許家印前妻丁玉梅，在全球擁有不少房地產物業。不過丁玉梅旗下﹑位於倫敦騎士橋﹑價值超過2億英鎊（21億元），而成為全英國最昂貴住宅，卻被一名瑞典裔前記者Andres Fernstedt利用雨傘搭建簡單帳篷，於門廊居3年，就算警方及鄰居亦無法驅逐。



該豪宅物業為「2-8A Rutland Gate」，坐擁45間房，設有4部電梯﹑室內泳池。在2020年1月，許家印與好友張松橋聯手，以2.1億英鎊購入，成為當地單棟住宅物業的成交紀錄。土地註冊紀錄顯示，該物業透過離岸避稅天堂英屬維爾京群島註冊的「Vision Perfect Global Limited」購入，最終受益人為許家印妻子丁玉梅，但二人其後離婚。

許家印、丁玉梅。

許家印今年4月認欺詐等罪名待判刑

恒大集團於2024年破產並資不抵債，許家印今年4月亦承認欺詐、濫用資金及非法吸收公眾存款等多項罪名，正等候判刑。該豪宅其後遭遇多國司法部門的凍結令，由於物業登記在前妻丁玉梅名下，且丁玉梅為加拿大公民，其資產已被凍結，恒大清盤人無法查封該房產，暫時亦無法直接將其出售或變現，令該物業未來充滿變數。

至於佔據物業門廊3年的Anders Fernstedt出身普通家庭，母親於圖書館工作。Anders Fernstedt則自學成為科技記者，曾短暫為《經濟學人》擔任自由撰稿事實核查員，其後轉向園藝，在愛丁堡皇家植物園成績優異，曾旅居美國並認識貴族及名人。

2012年全國兩會，恒大主席許家印奔跑避開記者追訪，成為他的經典照片，他的愛馬仕皮帶更是焦點。（新華社）

瑞典裔記者已在豪宅門廊「住」3年

據英國《衛報》報道，Anders Fernstedt因車禍撞傷脊椎、工作不穩定、船屋損壞、無過失驅逐及遇襲等連串事故，逐步失去居所，流落街頭。他在門廊擺滿書籍、花卉及玩具等個人物品，視之為「假裝的家和花園」。他表示自己身心健康、無毒癮及重大精神問題，已學會在街頭生存，熟知何處有食物、水源、廁所及充電設施。

除了上述提及的騎士橋豪宅外，丁玉梅亦持有不少物業。她亦曾於2022年9月透過5家英屬維爾京群島離岸公司，斥資約5,000萬英鎊在倫敦新開發區「泰晤士城」購入33套高檔公寓，並聘請仲量聯行管理租賃。該批公寓資產目前同樣處於法院凍結狀態，正面臨清盤人的穿透及後續追討，隨時可能被強制拍賣用以償還恒大集團巨額債務。

2018年，許家印與太太丁玉梅，回河南鄉下探親。（中國恒大官網圖片）

丁玉梅曾被指全球擁2.85億美元物業

此外，在溫哥華市中心名為「One Wall Centre」的橢圓形藍色玻璃建築群內，位於47層、可飽覽太平洋沿岸山脈及溫哥華港景色的一套豪華公寓，業主亦為丁玉梅。

根據2024年法庭文件及《彭博》的房產調查，丁玉梅在全球擁有眾多房產，總值高達2.85億美元，遍布加拿大、英國等地。