多圖│許家印前妻旗下倫敦超級豪宅丟空　流浪漢佔據門廊3年極瘋狂

據英國媒體估計，房子的價值加上裝修投入，總成本可能突破三億英鎊（約31.4億港元）。豪宅已經空置了很多年，它位於倫敦最昂貴的騎士橋（Knightsbridge）街區，名義上仍屬於中國恒大集團創始人許家印前妻丁玉梅的海外資產之一。



債務危機爆發後，這座曾刷新英國住宅成交紀錄的超級豪宅陷入漫長的停工、凍結與處置程序，沒有主人，也沒有人真正居住。直到最近，一位流浪漢搬到了它的門廊。他每天在這裏鋪開睡袋過夜，白天收起行李、喝咖啡、看書，成了這棟英國最昂貴豪宅唯一長期停留的人。

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不久前，《衛報》（The Guardian）報道了這件看似荒誕的新聞：一邊是曾價值2.1億英鎊（約21億港元）、計劃耗資上億英鎊改造的超級豪宅；一邊是連固定住所都沒有的老人。兩者因為一場房地產危機，以一種近乎黑色幽默的方式聯繫在了一起。

豪宅是怎樣誕生的？

如果把倫敦豪宅分成不同等級，那麼魯特蘭門（Rutland Gate）幾乎站在金字塔頂端。

它坐落在騎士橋最核心的位置，正對着海德公園（Hyde Park），與白金漢宮（Buckingham Palace）、肯辛頓宮（Kensington Palace）相距不過幾分鐘車程。這裏一直是全球最昂貴的住宅街區之一，也是中東王室、俄羅斯富豪、國際資本最集中的區域。

但很多人不知道，這棟豪宅最初並不是一棟房子。

它原本由四棟十九世紀維多利亞時期的聯排別墅組成，外立面保留着典型的白色灰泥立面和古典比例。後來，黎巴嫩前哈里里（Rafik al-Hariri）買下整排建築，將它們徹底打通，改造成一座供家族居住的超級宅邸。

有在地華人實地考察這間豪宅和流浪漢：

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那時候，它已經足夠奢華。房屋面積接近3萬平方呎，擁有45間卧室，多個會客廳、宴會廳、書房以及工作人員區域。從街上看，它仍然保持着維多利亞建築克制而低調的外觀；但進入室內，卻像走進另一座宮殿。

公開流出的資料顯示，當年的內部裝飾大量採用意大利大理石、法國橡木地板、手工石膏雕花以及定製水晶吊燈。主樓梯採用雙跑式設計，高大的採光天窗將自然光一路引入建築中心。不同樓層擁有風格各異的會客空間，其中一些房間的天花板高度超過六米，牆面佈滿手工木飾面與古典線腳。

這裏既保留了十九世紀英國豪宅的禮儀空間，也加入了現代住宅所需要的舒適設施。地下廚房、員工動線、服務電梯都被巧妙隱藏，使主人活動區域保持完整而優雅。Hariri家族在這裏居住多年，這棟建築也逐漸成為倫敦上流社會頗具代表性的私人住宅之一。

2005年，Hariri遇刺身亡。隨後幾年，這棟豪宅進入市場。真正改變它命運的是2012年。

這一年，它被一家與沙特王室有關的投資方出售，成交價格高達約2.1億英鎊，刷新英國住宅成交紀錄，一時間震動整個歐洲地產市場。

買家身份始終十分低調，後來外界才逐漸確認，真正的控制方與中國恒大集團有關。

不過，新主人顯然並不滿足於現狀。根據後來公開披露的規劃方案，這棟已經足夠龐大的豪宅，迎來了一次幾乎推倒重來的改造。

中國恒大集團主席許家印。（資料圖片 ）

設計圖紙令人眼花繚亂。地下將繼續向下開挖兩層，總建築面積進一步擴大；原本的酒窖被升級為恆温收藏空間；新增室內泳池、桑拿房、水療中心、健身房、美容室、按摩室；私人影院擁有專業級影音系統；車庫採用汽車電梯，可以直接把車輛送入地下；同時還設置了防彈安全門、監控中心、保險庫以及能夠容納大量藝術品的展示空間。

其中最引人關注的是一座挑高巨大的中央大廳，計劃重新恢復十九世紀貴族宅邸的空間尺度，並配備巨型水晶燈和定製樓梯，成為整棟建築最核心的公共空間。

僅改造預算，據英國媒體當時估計，就超過一億英鎊（約10.5億港元）。也就是說，房子的價值加上裝修投入，總成本可能突破三億英鎊。放在今天，這依然是一個令人咋舌的數字。

一棟沒有主人的豪宅，和一個住在門廊裏的流浪漢

如果不是《衛報》的報道，很少有人會知道，魯特蘭門如今唯一長期停留的人，並不是它的主人，而是一位流浪漢。他叫Anders Fernstedt，今年六十多歲，來自瑞典。

過去幾年中，他幾乎每天都會出現在豪宅門前。夜晚，他把睡袋鋪在門廊避風的位置；天亮以後，再把被褥捲起，靠在牆邊，看書、喝咖啡，偶爾和路過的人聊天。這座價值數億英鎊的豪宅，陰差陽錯成了他的「家」。

Anders並不是人們印象中衣衫襤褸、神志不清的流浪者。他談吐平靜，能夠清楚講述自己的經歷，也會關注國際新聞。過去，他做過廚師，也做過建築裝修工人，因為長期的經濟困境和住房問題，最終失去了固定住所。

英國媒體採訪他時，他甚至帶着幾分幽默地說，自己大概住在「全英國最貴的門廊」。對於外界來說，這句話當然是一種黑色幽默。

門內，是一棟曾經價值2.1億英鎊、計劃繼續投入上億英鎊改造的超級豪宅；門外，則是一張睡袋、一把摺疊椅，以及一個老人每天最基本的生活用品。

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但對Anders來說，這只是一個能夠擋雨的地方。他知道房子沒有人住，也知道偶爾會有保安來巡查。大多數時候，只要他不影響施工、不破壞建築，就沒有人驅趕他。

更準確地說，這棟房子已經很久沒有真正意義上的主人了。恒大債務危機爆發後，魯特蘭門成為海外資產處置的一部分。根據英國法院文件和公開報道，這棟豪宅先後被債權人申請接管、出售，圍繞它的法律程序持續多年。期間，建築始終處於停工狀態，內部裝修也停留在「半完成」的階段。

從外部望去，它仍保持着十九世紀豪宅的莊嚴立面；但建築內部，卻更像一處被凍結的工地。部分地面已經拆除，裸露出鋼筋和混凝土；部分牆體等待重新加固；腳手架長期沒有拆卸；原本規劃中的泳池、影院、水療中心、地下擴建工程，都停留在尚未完成的階段。

一個曾經追求極致奢華的夢想，最終變成了昂貴的廢墟。

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兩個相反的時代

魯特蘭門命運的戲劇性，恰恰在於它經歷了兩個完全相反的時代。

第一個時代，是全球化資本高速擴張的時代。

來自中東、俄羅斯、中國、美國等不同地區的財富不斷湧入倫敦。超級豪宅價格一路上漲，每一次刷新紀錄，都被視為財富增長的象徵。

第二個時代，則是全球高利率、房地產調整以及資本重新定價的時代。

曾經最安全的資產，也開始面臨流動性問題；那些寄託着無限想象的豪宅，不再那麼容易找到下一位買家。

魯特蘭門只是其中最引人注目的一個案例。而Anders的出現，則讓這種變化變得具象起來。

《衛報》的記者曾寫道，路過這裏的遊客，經常會停下來拍攝豪宅，卻很少注意門口那個老人。直到有人告訴他們，這棟房子真正的「居民」正坐在那裏，他們才會露出驚訝的表情。

這種反差本身就像一幅城市風景。一邊，是世界級奢侈品商店、五星級酒店、私人會所、高級餐廳；另一邊，是一個老人靠着門柱喝一杯熱咖啡。

財富與貧困，並沒有隔着一座城市，而只是隔着一道鐵門。當然，這並不意味着豪宅應該向所有人開放，也不能簡單把住房危機歸咎於某一棟空置住宅。

但它至少提醒人們：一棟房子的價值，並不完全來自成交價格，也來自它是否真正承載了生活。

如今，魯特蘭門依然等待新的命運。

債權人希望它能夠出售，開發商希望工程重新啟動，市場也仍在關注這棟傳奇豪宅最終會落入誰手。

或許未來某一天，它會重新完成裝修，再次成為倫敦最奢華的私人住宅；也可能繼續在法律程序和市場周期中等待新的主人。