富豪被指在美代孕生逾300子　自稱｢中國第一父親｣要與馬斯克聯姻

美媒披露，一名中國億萬富豪被指多年來透過美國代孕機構，讓超過百名孩子在美國出生，目標是建立龐大的家族勢力，並揚言要讓子女與美國科技大亨馬斯克的後代聯姻，形成跨國「家族王朝」。



美國《華爾街日報》報導，現年48歲的中國遊戲公司「多益網絡」創辦人徐波（Xu Bo），長期行事低調，卻在社交平台上自稱「中國第一父親」，並多次發文表示，希望擁有至少「50名高品質的兒子」，作為未來事業與血脈的延續。

報導指出，徐波透過美國代孕已擁有超過100名子女，起因於徐波的前女友湯敬（Tang Jing）發文爆料，指他實際上「至少生了300名孩子」，其中有11名由她撫養多年。

湯敬11月15日在社交平台發文表示：

這個數字可能還被低估，但絕對沒有誇大。

並透露兩人目前正因共同育有的2名女兒，陷入監護權糾紛。徐波則反控前女友多年來花費其數百萬元人民幣，但對於「生育數百名子女」的指控，並未公開回應。

網絡上亦流傳多段與徐波相關的影片，其中一段據稱拍攝於2022年，畫面顯示在一棟豪宅內，數十名年幼男童整齊坐著，當鏡頭移動時，孩子們起身衝向鏡頭，用中文齊聲喊「爸爸」。影片字幕寫道：

想像一群孩子朝你跑來，是什麼感覺？

報導指出，徐波建立「家族帝國」的構想，據稱受到馬斯克（Elon Musk）的啟發，馬斯克因子女眾多引發關注。徐波則曾在微博稱，自己的子女未來能與馬斯克的孩子結婚。

報導指出，其中部分孩子長期居住在加州爾灣（Irvine）的住宅內，由保母照顧。徐波曾向法官表示，自己因工作繁忙尚未與孩子見面，但計劃日後將他們帶回中國。

延伸閱讀：內地美女買英男精子生3混血寶寶 被批孩子沒爸爸 今成千萬富婆

+ 27

延伸閲讀：

外媒：陸AI大招！建全球最大電網 電價僅美一半成競爭優勢

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】