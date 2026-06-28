台中蝴蝶谷落石4死│作家紀慧文罹難　為研究任夜總會公關轟動全台

台灣台中市和平區蝴蝶谷6月27日發生4死1傷重大山難，其中一位死者紀慧文過去曾擔任媒體人陳文茜助理，曾為了性別議題研究親自深入夜總會田野調查，她也長年關心並護持在台藏傳佛教僧團，積極為藏傳佛教出家人簽證奔走，如今發生意外，各界紛紛不捨哀悼。



蝴蝶谷山難釀4死

台中市和平區蝴蝶谷瀑布步道6月27日發生山難，導致61歲葉姓男嚮導、63歲鄭男、69歲姚女、57歲紀女4人重傷死亡，救難人員漏夜將遺體運送下山，暫置至台中市崇德殯儀館。台中地檢署檢察官6月28日到殯儀館相驗。

蝴蝶谷罹難者紀慧文背景曝 昔深入夜總會田野調查

其中一位死者紀慧文生前身份多元，且長年投身公益與宗教議題，紀慧文在台灣東海大學就展現出極強韌的學術性格與敘事能力，畢業後其才華受到媒體人陳文茜青睞，擔任其助理；最廣為人知的事件就是她在東海大學社會學研究所就讀期間，為了完成碩士論文《從娼女性之道德生涯研究》，隱瞞身份進行田野調查，深入夜總會做了3個月陪酒女郎與會計，記錄下12位陪酒女郎的生活，之後更出版書籍，轟動學術界。

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紀慧文長年為藏傳佛教出家人簽證奔走

紀慧文罹難前擔任陽信社會福利基金會副行政總裁，作風低調、熱心公益，她也長期關注宗教議題與人權，曾多次挺身而出，積極為在台藏僧的簽證、居留以及宗教權益向相關單位陳情與奔走，在藏傳佛教界備受敬重。藏僧聯盟也不捨發文悼念，「內心十分震驚與不捨，至今仍難以接受這個消息」，透露紀慧文多年來為了護持藏傳佛教僧團與弘法事業，默默付出了無數心力，尤其在協助上師、僧眾赴台簽證及各項行政事務上，總是不辭辛勞地奔走協調，盡力成就每一次弘法因緣，「許多人受到她的幫助，卻很少聽她提起自己的辛苦，感恩紀慧文多年來對佛法、對僧團、對眾人的付出，願其安住光明，早登淨土」。

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