陝西｢孫小果｣搶劫兼越獄殺人　竟獲准｢紙面服刑｣　二審維持判死

被稱為陝西「孫小果案」的主要涉案人員郭二娃（又名郭華建），三十多年前涉嫌持刀搶劫並逃跑，逍遙法外七年後才被捕但竟從看守所離奇脫逃，並因夥同他人殺害舉報人再次被捕，其後更被批准保外就醫開始「紙面服刑」，直至2020年被再次收監。



《紅星新聞》報道，8月24日，陝西「孫小果案」二審宣判，駁回上訴，維持原判。去年5月26日，陝西省延安中級人民法院作出一審判決，主要涉案人員郭二娃數罪併罰被判處死刑。



一審判決書顯示，郭二娃1975年出生，涉及搶劫罪、脫逃罪和故意殺人罪、行賄罪等4個罪名。經法院審理查明，1994年8月29日，郭二娃夥同他人預謀搶劫，從延安火車站乘坐榆林至西安的長途客車，行至甘泉縣道鎮路段時，在郭二娃指使下，郭二娃持刀、其他人持螺絲批，採用暴力手段對11名乘客實施搶劫，共搶得5000多元（人民幣，下同）、手錶兩隻、報時器一個，贓物價值100元。

其後，郭二娃等四人逃到山上對贓物進行分配，其中郭二娃分得贓款1300多元。甘泉縣公安局接到報警後將其他人拘捕，郭二娃潛逃。郭二娃被舉報後，於2001年6月13日被甘泉縣公安局拘捕歸案，羈押於甘泉縣看守所。

同年10月12日，郭二娃向看守所民警高某某提出去延安市辦事，並向高某某許以重金酬謝，高某某同意並讓郭二娃出所後，郭二娃乘機脫逃。

郭二娃得知舉報人是景某成後，開始打聽其下落並揚言要收拾他。2002年11月6日，景某成恰遇郭二娃等人，遭到辱罵、威脅、戳打，大腿部還被連捅三刀，刺破大血管導致失血性休克死亡。

郭二娃再次被捕後，延安市中級人民法院2007年作出判決，郭二娃被判有期徒刑18年。不過2011年1月，郭二娃被批准保外就醫，此後開始「紙面服刑」，即是其被判刑18年卻服刑6年多就保外就醫，直至2020年4月，郭二娃才被收監。

1994年，郭二娃等人在甘泉縣道鎮路段實施了搶劫。（紅星新聞）

判決書。（紅星新聞）

據《紅星新聞》報道，因郭二娃「紙面服刑」一事，多名公職人員受到刑事處罰或者紀律處分，他們分布於監獄、檢察院等單位，因受賄罪等被判刑一年半至五年半不等。

法院認為，郭二娃長期無視國法，1994年持械在公共交通工具上搶劫後潛逃，2001年被舉報歸案後從羈押場所脫逃，2002年揚言並糾集他人在公共場所報復舉報人，致舉報人死亡，服刑期間不思悔改，以金錢開道，收買公職人員，紙面服刑，嚴重危害法治權威和司法公信力。

法院稱，郭二娃目無法紀，對生命沒有敬畏之心，對法律沒有戒懼之心，對自己的罪行沒有悔改之心。郭二娃犯罪動機極其卑劣，犯罪情節特別惡劣，社會危害程度極其嚴重，主觀惡性極深，人身危險性極大，屬於罪大惡極且不堪改造的犯罪分子，依法應當予以嚴懲。郭二娃家屬雖代為補償附帶民事訴訟原告5萬元，但不足以對郭二娃從輕處罰，應對其判處極刑，經依法數罪併罰，決定執行死刑。

郭二娃提出上訴後，該案二審於8月24日宣判，駁回上訴，維持原判。