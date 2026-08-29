女子赴深圳醫美遭店家強迫式推銷　做抽脂豐臀手術揹債138萬

日前，羊城晚報報道了湖北襄陽市民吳女士（化名）被當地美容院以19800元套餐引流至深圳（人民幣，下同），在禁水禁食、貼身跟隨、輪番洗腦之下，簽下150多萬元抽脂豐臀手術的遭遇。



報道刊發後，深圳衛健部門介入調查。記者最新獲悉，涉事的壹號美都醫療美容門診部已將150多萬元費用中的大部分退還給了吳女士。

最近進展：醫美機構退還大部分費用

涉事醫美機構相片。（羊城晚報）

8月5日，羊城晚報「記者幫」報道了吳女士的天價醫美遭遇。報道刊發後，深圳市衛健部門及時跟進介入。記者獲悉，深圳衛健部門介入後，涉事機構主動與吳女士取得聯繫，就退款事宜展開協商，並最終同意退還150多萬元費用中的大部分款項。

涉事美容院圖集▼▼▼

2025年9月，吳女士被湖北襄陽一家小型美容院以19800元「免費體驗」套餐引流至深圳壹號美都醫療美容門診部。到達後，工作人員全天禁止其進食飲水、貼身跟隨，輪番推銷抽脂豐臀手術，報價從198萬元「優惠」至150餘萬元。在吳女士明確表示無力承擔後，機構不僅介紹樓下銀行現場辦理信用卡，還安排私人王某放貸百萬。當天18時54分付清最後一筆款項後，吳女士於19時30分被推進手術室，22時15分完成手術。

事後，吳女士返鄉後身體不適，當地醫院告知同類手術市場價僅數萬至二十萬元。更令她氣憤的是，自2026年4月起她多次要求開具150餘萬元發票，機構始終拒絕，僅出具130餘萬元收據，直到投訴後才於5月28日補開發票，卻從未交付。

羊城晚報記者經過深入實地調查，並採訪多個職能部門後，刊發了相關報道。

報道引發廣泛關注，多家媒體轉載。在輿論監督和行政部門雙重推動下，這起天價醫美糾紛終於迎來轉機。記者獲悉，涉事機構已退還大部分費用。

醫美投訴居高不下 官方接連發布提醒

記者了解到，近年來深圳醫美消費投訴量一直居高不下。2025年10月，深圳市消委會發布醫療美容行業投訴處理評價指數排行榜，明確指出「近年來，隨着醫療美容行業迅速發展，深圳市消委會收到有關醫療美容消費投訴也呈現上升趨勢」。該排行榜基於2024年8月1日至2025年7月31日315消費通系統的消費投訴數據，涉及有效投訴量3起及以上的醫美機構共20家，平均投訴處理評價指數僅為3.35分（滿分10分）——這意味着大量消費者的投訴並未得到高效妥善解決。

2025年10月，深圳市消委會發布醫療美容行業投訴處理評價指數排行榜，平均投訴處理評價指數僅為3.35分（滿分10分）。（深圳衛視）

從投訴內容看，手術失敗、退款難、虛假宣傳、誘導消費是主要問題。2025年1月至今年「315」，僅黑貓投訴平台上關於深圳醫美機構的消費投訴就達88條，涉訴金額累計超1300萬元。有機構被曝出2022年投訴佔比僅3.81%，2023年躍升至24.25%，2024年進一步飆升至53.41%。與此同時，「渠道醫美」這一非正規獲客模式在深圳悄然興起，存在虛假宣傳、過度醫療、產品質量問題等亂象。2025年4月，深圳市消委會專門發布消費提示，提醒消費者警惕第三方推薦的「渠道醫美」。

針對醫美消費投訴高發的態勢，深圳市疾控中心（深圳市衛生監督局）推出了「深圳醫美查」，已在「深圳衛健委」公眾號上線。市民可通過該功能查詢醫美機構的地址、許可證有效期、三年內行政處罰情況。深圳市衛生監督部門提醒市民：做醫美前要區分醫療美容與生活美容，必須核實機構和人員資質，術前充分溝通、看清合同再簽字。此外，深圳市消委會也提醒消費者，要理性醫美，謹防「免費體驗」或「超低價」宣傳作誘餌，此類項目可能使用非法或假冒產品。

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