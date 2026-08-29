2026年上半年人形機械人銷量TOP10　優必選出貨逾1.6萬台位居榜首

據內地新媒體賬號「人形機械人場景應用聯盟」統計企業數據顯示，2026年上半年，優必選、智元機械人、宇樹科技位居人形機械人銷量榜單前三。



據內地新媒體賬號「人形機械人場景應用聯盟」統計企業數據顯示，2026年上半年，優必選、智元機械人、宇樹科技位居人形機械人銷量榜單前三。（人形機械人場景應用聯盟）

該賬號統計的人形機械人範圍為人形機械人整機，包括雙足、輪式及其他移動結構；包括全尺寸、中尺寸、小尺寸。榜單總結企業公開數據、歷史產銷情況及市場信息綜合估算。

據優必選8月28日晚發布的2026中期業績報告顯示，優必選在報告期內人形機械人總銷量16123台，同比大幅增長268.3%，斬獲全球銷量第一。其中，非全尺寸具身智能人形機械人銷量15202台，全尺寸具身智能人形機械人銷量921台。全尺寸具身智能人形機械人上半年實現收入5.9億元（人民幣，下同），同比增長1445%，已經成為優必選最重要的增長來源之一。

2025年8月11日，在世界機械人大會展館內，觀眾在優必選公司展台觀看人形機械人從入庫搬運到智能分揀的全流程作業展示。（新華社）

據悉，優必選於2026年6月集中推出工業具身智能人形機械人Cruzr Y1、商用服務人形機械人Walker C1、超仿生人形機械人優世界U1三大新品，豐富的產品矩陣推動着具身智能人形機械人向多場景應用探索演進。當前，優必選已形成工業+商用+家庭消費三大場景齊頭並進的戰略佈局，預計下半年，Walker系列、Cruzr 系列、U1系列多條產品線將充分生產並開始交付，全面激活三大場景增長勢能。

優必選本次帶來天工機械人，吸引不少民眾駐足觀看。（香港01）

（優必選）

排名第二的是智元機械人。6月28日，智元宣布第15000台具身智能機械人正式下線。2025年底，智元累計量產數量剛剛達到5000台，文章由此計算，智元僅2026年上半年就新增量產約10000台。

上海智元隊機械人在400米障礙賽中。最終，它以4分19秒13的成績獲得第二名。（新華社）

文章指出，量產不能直接等同於出貨銷量，但智元機械人目前的產銷匹配度應該處於較高水平。智元方面也明確表示，當前生產由需求和訂單驅動，不會為了量產數字主動製造大量庫存，同時工業、零售、服務等場景已有超千台機械人部署。

2026年7月18日在世界AI大會上，智元遠征A3機器人在展會現場打乒乓球（新華社）

第三名為宇樹科技。從最新財務數據看，宇樹2026年上半年實現營業收入11.52億元，同比增長48.54%；歸母淨利潤達到2.74億元。公司表示，上半年收入增長的重要原因之一，就是人形機械人下游應用場景逐漸豐富，相關產品收入保持較快增長。

宇樹發佈新款機械人｢超人｣。（影片截圖）

產量方面，宇樹6月初宣布，截至2026年5月，單款雙足人形機械人累計生產下線約11000台。結合2025年全年人形機械人實際出貨超過5500台的數據，可以大致判斷，今年前5個月該主力型號新增量產約5500台。

在北京亦莊舉行的2025世界機械人大會展館內，觀眾在宇樹機械人展台觀看機械人拳擊展示。（澎湃新聞）

文章表示，從前三名可以看到一個明顯變化，人形機械人頭部企業正在真正跨過千台級，向萬台級生產和交付能力邁進。與此同時，行業分化也在加速。銷量較高的企業，往往已經形成相對成熟的產品體系、供應鏈能力和明確的市場渠道；更多企業則仍處於小批量驗證、項目交付和場景拓展階段。

文章最後指出，總銷量榜更適合作為觀察行業規模的一張「總表」。當前市場，產品結構變得越來越複雜，既有面向工業、商業服務的全尺寸機械人，也有面向科研教育、開發者和數據採集的小尺寸產品，還有輪式、輪足等不同移動形態，需要進一步拆分不同尺寸、不同構型、不同產品型號和應用場景，才能真正看清人形機械人市場的結構變化。