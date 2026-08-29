2026年上半年人形機械人銷量TOP10 優必選出貨逾1.6萬台位居榜首
據內地新媒體賬號「人形機械人場景應用聯盟」統計企業數據顯示，2026年上半年，優必選、智元機械人、宇樹科技位居人形機械人銷量榜單前三。
該賬號統計的人形機械人範圍為人形機械人整機，包括雙足、輪式及其他移動結構；包括全尺寸、中尺寸、小尺寸。榜單總結企業公開數據、歷史產銷情況及市場信息綜合估算。
據優必選8月28日晚發布的2026中期業績報告顯示，優必選在報告期內人形機械人總銷量16123台，同比大幅增長268.3%，斬獲全球銷量第一。其中，非全尺寸具身智能人形機械人銷量15202台，全尺寸具身智能人形機械人銷量921台。全尺寸具身智能人形機械人上半年實現收入5.9億元（人民幣，下同），同比增長1445%，已經成為優必選最重要的增長來源之一。
據悉，優必選於2026年6月集中推出工業具身智能人形機械人Cruzr Y1、商用服務人形機械人Walker C1、超仿生人形機械人優世界U1三大新品，豐富的產品矩陣推動着具身智能人形機械人向多場景應用探索演進。當前，優必選已形成工業+商用+家庭消費三大場景齊頭並進的戰略佈局，預計下半年，Walker系列、Cruzr 系列、U1系列多條產品線將充分生產並開始交付，全面激活三大場景增長勢能。
排名第二的是智元機械人。6月28日，智元宣布第15000台具身智能機械人正式下線。2025年底，智元累計量產數量剛剛達到5000台，文章由此計算，智元僅2026年上半年就新增量產約10000台。
文章指出，量產不能直接等同於出貨銷量，但智元機械人目前的產銷匹配度應該處於較高水平。智元方面也明確表示，當前生產由需求和訂單驅動，不會為了量產數字主動製造大量庫存，同時工業、零售、服務等場景已有超千台機械人部署。
第三名為宇樹科技。從最新財務數據看，宇樹2026年上半年實現營業收入11.52億元，同比增長48.54%；歸母淨利潤達到2.74億元。公司表示，上半年收入增長的重要原因之一，就是人形機械人下游應用場景逐漸豐富，相關產品收入保持較快增長。
產量方面，宇樹6月初宣布，截至2026年5月，單款雙足人形機械人累計生產下線約11000台。結合2025年全年人形機械人實際出貨超過5500台的數據，可以大致判斷，今年前5個月該主力型號新增量產約5500台。
文章表示，從前三名可以看到一個明顯變化，人形機械人頭部企業正在真正跨過千台級，向萬台級生產和交付能力邁進。與此同時，行業分化也在加速。銷量較高的企業，往往已經形成相對成熟的產品體系、供應鏈能力和明確的市場渠道；更多企業則仍處於小批量驗證、項目交付和場景拓展階段。
文章最後指出，總銷量榜更適合作為觀察行業規模的一張「總表」。當前市場，產品結構變得越來越複雜，既有面向工業、商業服務的全尺寸機械人，也有面向科研教育、開發者和數據採集的小尺寸產品，還有輪式、輪足等不同移動形態，需要進一步拆分不同尺寸、不同構型、不同產品型號和應用場景，才能真正看清人形機械人市場的結構變化。