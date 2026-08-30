西藏泥石流｜邊檢站多人員失聯　官方發文：不求英雄讚歌願有奇蹟

尼泊爾與中國西藏邊境8月26日發生恐怖泥石流，央視30日報道，截至29日晚上6時，西藏吉隆縣的遇難人數增至16人，仍有546人失蹤，包括來自23個國家、共261名外國人。



尼泊爾當局29日表示，當地至少669人死亡、2426人失蹤，連同中國公佈的最新數字，意味兩國合共近3000人失蹤，當中至少有540名外國公民，許多人來自印度。



許多西藏吉隆邊檢站的工作人員至今仍失聯。西藏出入境邊防檢查總站8月29日發文「大家都在等你們回來！」文章稱，連日來，無數陌生的善意、無數滾燙的牽掛、無數虔誠的祈禱，從五湖四海匯聚而來，一條條留言、一次次祈福，鋪滿了屏幕，溫暖了風雨飄搖的邊關。

網絡上許多邊檢站人員的親屬好友等待一個奇蹟：

CCTV影片顯示，吉隆口岸瞬間被泥石流淹沒。許多網民上網協尋自己的親屬和家人，希望能有奇蹟發生。西藏邊檢文章稱，我們不求驚天動地的英雄讚歌，只盼一份生生不息的奇蹟，願奇蹟發生，盼戰友歸來。

此前有段CCTV畫面顯影片令許多人鼻酸。在泥石流災害來臨前，民眾都在慌亂撤離，出入境邊防檢查站一名民警仍堅守崗位，不顧身後洪流，一遍遍護手呼喊，引導人群往安全地帶撤離。甚至還前往旁邊的「遊客服務點」呼叫裏面的人員逃生，拼盡全力疏導群眾。

這名民警叫黃棚，重慶潼南人，是吉隆出入境邊防檢查站執勤二隊副隊長。他出生於1991年11月，2013年6月參加工作，已經在吉隆口岸堅守13年。認識黃棚的人介紹，他在去年考取了中級檢查員證書。生活中的他溫和謙遜，工作時則極致認真、兢兢業業。至今黃棚仍舊失聯。

西藏泥石流｜CCTV曝守崗13年民警災前全力疏導 網：向英雄致敬

出入境邊防檢查站一名民警仍堅守崗位，不顧身後洪流，一遍遍護手呼喊，引導人群往安全地帶撤離。（影片截圖）

尼泊爾2026年8月26日發生泥石流，重創當地（Reuters）

西藏政府指，這場災害源於尼泊爾境內藍塘里壤峰南坡一條冰川在26日早上10時於海拔約5200米處斷裂發生冰岩崩，高位快速墜落至4000米左右，沖刷山體形成巨型泥石流，高速衝擊約22公里後直達海拔1800米左右的吉隆口岸，導致該區域約0.7平方公里、27處建築及相應附屬設施被夷為平地。而根據監測數據顯示，冰岩崩從發生到泥石流衝擊吉隆口岸，整個過程只有約六至七分鐘。

西藏泥石流｜吉隆鎮增至16死546人失蹤 官員： 整個過程約7分鐘