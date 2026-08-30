西藏泥石流｜中國公佈災害原因：尼泊爾一條冰川斷裂發生冰岩崩
撰文：盧詩文
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西藏吉隆口岸8月26日發生嚴重泥石流災害，目前已造成16人遇難、546人失聯，其中包括261名外籍人士。
據新華社消息，西藏自治區人民政府8月30日通報，災害原因為尼泊爾境內藍塘里壤峰南坡一條冰川發生冰岩崩，高位墜落後形成巨型泥石流，高速衝擊約22公里直達吉隆口岸。目前已有2141名救援人員投入搜救。
冰岩崩從發生到衝擊吉隆口岸僅約6至7分鐘
據通報，中國科學院成都山地所冰凍圈應急減災團隊通過分析遙感監測數據和現場回傳資料，結合實地踏勘走訪綜合認為，8月26日上午約10時52分，尼泊爾境內藍塘里壤峰南坡一條冰川在海拔約5200米處斷裂，發生冰岩崩。
冰岩體高位快速墜落至約4000米，猛烈沖刷山體，形成巨型泥石流，以極高速度衝擊約22公里後，直達海拔約1800米的中國吉隆口岸。
從冰岩崩發生到衝擊口岸，整個過程僅約六至七分鐘。泥石流導致吉隆口岸周邊約0.7平方公里範圍被夷為平地，27處建築及附屬設施全毀。
逾二千救援人員投入 搜救面積9萬平方米
災害發生後，當局動員解放軍、武警、中國救援隊、中國安能、邊防、公安等各類救援力量共2141人投入一線搜救，搜救面積達9萬平方米。救援隊伍持續在核心災區開展廢墟搜尋和拉網式排查。
261名外籍人士失聯 涉23個國家
經多部門聯合排查，失聯的546人中，外籍人士佔261人，其中尼泊爾104人最多，其次為印度49人、拉脫維亞33人、美國18人、英國15人。
其餘失聯外籍人士包含：加拿大6人、澳洲6人、南非4人、馬來西亞3人、德國3人、俄羅斯3人、愛爾蘭2人、愛沙尼亞2人、法國2人、荷蘭2人、紐西蘭2人，以及哈薩克、芬蘭、立陶宛、葡萄牙、烏克蘭、西班牙、匈牙利各1人。
目前中方已循外交管道向上述國家駐華使領館通報，現場搜救工作仍在持續進行中。當局表示，經過多輪全域摸排及口岸逐人核查，吉隆縣目前已無外籍遊客滯留。
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