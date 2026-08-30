西藏泥石流｜新堰塞湖形成　自然資源部初判8處地質災害高風險點

《央視新聞》引述應急管理部消息，8月29日晚，前方監測無人機發現，普熱普強藏布堰塞湖下游2.8公里處山體發生滑坡，形成新的堰塞體，正在形成新的堰塞湖。



目前，自然資源部已全面啟動吉隆泥石流災害區域風險隱患排查工作，初步判定8處地質災害高風險點。



自然資源部表示，目前正持續調集專業技術力量，重點針對冰崩源區、堰塞湖、溝道沿線及流域周邊，分區域對災害影響範圍實施應急測繪和風險隱患調查，並對應急救援通道、周邊村莊和安置點等重點區域加強地質災害巡查排查。前後方專家結合遙感解譯和現場調查，在災害影響區共解譯出地質災害隱患點60餘處，初步判定高風險8處。

自然資源部建議在搜救期間以無人機航測結合人工巡視的方式進行監測，並要求進一步加強泥石流物源區風險監測，對泥石流途徑溝道鏟刮導致的崩塌、滑坡隱患持續開展風險研判和監測預警。

普熱普強藏布堰塞湖下游山體滑坡 形成新的堰塞體

據報道，為保障西藏日喀則市吉隆縣泥石流災害搶險救援工作，應急管理部調派「雨燕應急」成員單位偵察無人機和大載重無人機，持續監測普熱普強藏布堰塞湖發展態勢，滾動會商研判，全力協助指導地方做好搶險救援救災各項工作。

普熱普強藏布堰塞湖下游山體滑坡，形成新的堰塞體。（央視新聞）

8月29日晚，前方監測無人機發現，普熱普強藏布堰塞湖下游2.8公里處山體發生滑坡，形成新的堰塞體，正在形成新的堰塞湖。應急管理部迅速召集專家研判分析，同時已將吉隆口岸附近搶險救援人員轉移到安全位置。

受8月26日尼泊爾一側發生泥石流災害影響，尼泊爾錯堅河匯入中國境內普熱普強藏布的交匯處附近形成堰塞湖。