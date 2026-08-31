西藏泥石流｜中方再有專家抵尼泊爾　助災區隧道探查和搜救

中國再有4名隧道救援專家8月30日抵達尼泊爾，他們隨中國緊急救援物資運輸機飛抵加德滿都。內地央視報道，在尼泊爾政府統一調度下，中國隧道救援專家與尼泊爾軍警及當地救援隊協同合作，進入尼泊爾北部泥石流受災地區，對受災隧道開展探查和搜救。



中國隧道救援專家抵達尼泊爾，與尼泊爾軍警及當地救援隊協同合作，進入尼泊爾北部泥石流受災地區，對受災隧道開展探查和搜救。（央視圖片）

救援多重挑戰 包括隧道內積水和淤泥

中方專家向央視表示，此次尼泊爾部份在建隧道有人員被困，隧道內部存在大量泥沙淤積，救援環境與普通地面搜救有所不同。救援面臨多重挑戰，包括災區交通中斷，大型救援設備無法運抵核心受災區域，救援行動受到較大限制；同時，隧道內積水和淤泥嚴重，救援人員通行進度面臨挑戰。

他們表示，抵達災區後將首先開展現場勘察和人員搜救，並利用無人機、偵察、監測和探測等設備盡快確定被困人員位置，在確保安全的前提下，制定針對性的救援方案。

中國隧道救援專家抵達尼泊爾，與尼泊爾軍警及當地救援隊協同合作，進入尼泊爾北部泥石流受災地區，對受災隧道開展探查和搜救。（央視圖片）

尼泊爾官員：感謝中方派出專家及物資

央視報道，尼泊爾科學、技術和創新部部長馬哈比爾·普恩表示，中國政府已向尼泊爾運送兩架飛機的救災物資，這些物資將為災區民眾提供住所安置，並對災後重建提供重要幫助。

他還表示，繼29日5名中國隧道救援專家乘直升機抵達後，30日再有4名中國專家抵達尼泊爾，並前往災區協助救援。目前，尼泊爾部份在建水電站的隧道入口被泥石流等堵塞，有人員被困其中。中方接連派出相關專家，對搜救提供非常大的幫助。