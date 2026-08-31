泉州化工廠發生有毒溴氣泄漏 橙色霧氣罩廠房 官方：未出現傷亡
撰文：盧詩文
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福建泉州泉港石化園區8月29日懷疑發生溴泄漏，網傳影片顯示現場被大片橙紅色煙霧籠罩。當地應急管理局通報，泄漏已於當日下午完成處置，截至8月30日，暫未接獲人員中毒或受傷報告。
溴屬有毒刺激性液體 易揮發形成紅色蒸氣
據澎湃新聞，8月29日，多名網民發佈影片反映，泉州市泉港石化園區出現大面積橙紅色霧狀氣體，園區內的生產裝置、管道等設施被煙霧籠罩，網傳疑似液溴泄漏，相關影片在短視頻、社交平台傳播。不少群眾擔心會對身體健康造成影響。
公開資料顯示，溴（Br）是唯一在室溫下呈液態的非金屬元素，為黏稠、可流動的紅棕色液體，有毒且具刺激性，容易揮發形成紅色蒸氣，帶有與氯氣相似的惡臭。溴蒸氣對眼睛、呼吸道和皮膚均有強烈刺激作用。
應急部門連夜處置 未發現擴散
據新京報，8月29日泉港石化園區南山片區發生溴泄漏，相關部門已於當日下午完成現場處置，泄漏得到控制。泉港區應急管理局工作人員透露，泄漏發生於園區內一家化工企業，事故發生後涉事企業與應急部門第一時間切斷泄漏源並採取防護措施。
泄漏主要局限於園區內部，園區外圍設有約550米寬的安全環保隔離帶，目前未發現溴擴散及人員傷亡。
另據《南方都市報》8月30日下午，泉港區應急管理局工作人員表示「現場已經處理完成，一切安全了，對當地居民生活沒有影響」。生態環境部門已於8月29日前往現場開展空氣質量檢測。
園區為福建重點化工基地
公開資料顯示，泉港石化工業區規劃面積24.5平方公里，2024年獲評「化工園區綜合競爭力百強」第11位，位居福建省6個入選園區首位。
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