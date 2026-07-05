內蒙古G331國道危化品車輛爆炸釀2死4傷　現場蘑菇雲沖天｜有片

7月5日，內蒙古G331國道東烏至滿都段發生嚴重車輛爆炸事故，一輛運載硝酸銨的運輸車與另一車輛碰撞後爆炸，現場火光沖天、驚現蘑菇雲，路面被炸毀，周邊車輛門窗被震碎。事故共造成2人死亡、4人受傷。



現場火光沖天、驚現蘑菇雲，路面被炸毀，周邊車輛門窗被震碎。（影片截圖）

現場火光沖天、驚現蘑菇雲，路面被炸毀，周邊車輛門窗被震碎。（影片截圖）

現場火光沖天、驚現蘑菇雲，路面被炸毀，周邊車輛門窗被震碎。（影片截圖）

現場火光沖天現蘑菇雲 路面炸飛致交通中斷

網傳影片畫面顯示，一輛着火車輛突然發生猛烈爆炸，現場火光沖天，伴隨大團黃色濃煙升起，形成蘑菇雲狀。有現場目擊者稱，爆炸產生的衝擊波導致路面嚴重受損，爆炸後方數百米車輛亦受波及，車門車窗被震碎。

官方通報：涉硝酸銨運輸車發生碰撞爆炸 2死4傷

據新華社引述內蒙古錫林郭勒盟東烏珠穆沁旗政府消息，7月5日11時27分，東烏珠穆沁旗滿都寶力格鎮境內國道331線發生交通事故，涉事車輛為一輛拉運硝酸銨的運輸車，與另一輛運輸車發生碰撞後爆炸

現場火光沖天、驚現蘑菇雲，路面被炸毀，周邊車輛門窗被震碎。（影片截圖）

事故造成2人死亡、1人受傷；爆炸衝擊波波及道路上其他車輛，再致3人受傷。合計2死4傷，4名傷者已全部轉運至醫療機構救治。當地公安、交警正全面核查事故情況，旗政府已成立事故調查組開展調查及善後工作，事故具體原因還在調查中。

公開資料顯示，G331國道是中國第二長的邊境公路，全長約9,300公里，途經遼寧、吉林、黑龍江、內蒙古、甘肅及新疆六個省份，被自駕愛好者稱為「北境公路之王」。