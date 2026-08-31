國家中醫藥管理局點名｢香港大藥房｣涉虛假宣傳　35家店鋪被下架

8月31日，國家中醫藥管理局發佈通報稱，多家以「香港大藥房」名義開設的網店銷售「透骨膏」「無濕丸」等產品，在直播營銷中涉嫌虛假宣傳，35家店鋪因無有效商標註冊證及香港品牌店授權被下架。



「香港大藥房」的網頁列出的「分店」相片，其中一張（紅圈）疑為屈臣氏分店改圖。（香港大藥房網頁截圖）

《香港01》發現，本港市面有多款自稱香港百年品牌「香港大藥房」的產品出售。（李穎霖攝）

「香港大藥房」疑假相假歷史扮港產賣內地藥 200間似名公司註冊 香港01揭「香港大藥房」虛假宣傳扮港產 內地執法部門查封停產

國家中醫藥管理局稱，在中醫醫療違法違規行為專項治理工作中，國家中醫藥管理局會同有關部門，依法查處涉中醫藥網絡違規營銷宣傳問題，其中一例便是「『香港大藥房』網店違規營銷案」。

通報稱，「『香港大藥房』不賣藥也不在香港?」等網絡信息引發熱議，多家以「香港大藥房」名義開設的網店銷售「透骨膏」「無濕丸」等產品，在直播營銷中涉嫌虛假宣傳。

「香港大藥房有限公司」在抖音有直播帶貨、上載宣傳片，其至拍片「打假」，指控其他人士抄襲仿冒該公司。（香港大藥房有限公司抖音帳戶截圖）

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經查，「透骨膏」等產品系日用品，並非藥品，但相關店鋪在直播營銷中宣稱緩解疼痛等功效，涉嫌違反《中華人民共和國廣告法》第十七條有關規定。國家中醫藥管理局將相關線索移交市場監管部門，經督促整改，京東、拼多多、小紅書、抖音、快手等主要互聯網平台共下架無有效商標註冊證及香港品牌店授權的店鋪35家、違規商品連結3318個、違規廣告342條，攔截違規廣告素材460條，並督促平台完善內部合規管控制度。

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此前報道

《香港01》去年3月揭發，大量打着「香港大藥房」品牌或字號的內地生產保健品，疑虛假宣傳、印上虛假香港地址、盜用屈臣氏歷史，假扮為百年香港品牌，在內地和香港市面及網上平台出售，香港更有近200間公司以「香港大藥房」為名註冊成立。內媒統計，經統計，這些產品共賣出140.8萬單，總銷售額超1.06億元（人民幣，下同）。

本港市面有多款自稱香港百年品牌「香港大藥房」的產品出售。（夏家朗攝）

當時，江西省樟樹市市場監督管理局表示，部份商品涉引人誤解的商業宣傳，欺騙、誤​​導消費者，已查封其中一間生產企業，責令企業停止生產活動，並立案調查。廈門市監局亦指，已查明一間經營「香港大藥房」直播平台的公司涉虛假宣傳，將立案調查，並會調查另外兩間涉事公司。近日公布裁罰結果，多家內地企業被罰款1900元到22萬元不等。