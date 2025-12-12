打「香港大藥房」名號內地藥大賣1.06億　多家企業被罰網購仍在賣

《香港01》3月揭發，大量打着「香港大藥房」品牌或字號的內地生產保健品，疑虛假宣傳、印上虛假香港地址、盜用屈臣氏歷史，假扮為百年香港品牌，在內地和香港市面及網上平台出售，香港更有近200間公司以「香港大藥房」為名註冊成立。內媒統計，經統計，這些產品共賣出140.8萬單，總銷售額超1.06億元（人民幣，下同）。



當時，江西省樟樹市市場監督管理局表示，部份商品涉引人誤解的商業宣傳，欺騙、誤​​導消費者，已查封其中一間生產企業，責令企業停止生產活動，並立案調查。廈門市監局亦指，已查明一間經營「香港大藥房」直播平台的公司涉虛假宣傳，將立案調查，並會調查另外兩間涉事公司。近日公布裁罰結果，多家內地企業被罰款1900元到22萬元不等。



據裁罰結果，江西和美藥業有限公司生產香港大藥房有限公司獾油凍裂保健膏、睡眠香膏、祛痘保健膏等19種產品，涉嫌對商品性能、功能、品質等虛假商業宣傳，被罰款20萬元。

港選北上電子商務有限公司銷售香港大藥房真菌王（實為優選牌抑菌乳膏）的標籤（含說明書）不符合《消毒產品標籤說明書管理規範》，再加上無生產企業衛生許可證、衛生許可批件、無衛生安全評價報告，被當地衛生健康委員會開出1900元罰單。

另外，涉案的其中三家廈門企業，廈門市貝元堂保健食品有限公司被罰19萬元（人民幣，下同）；廈門港角嚴選網路科技有限公司被罰21萬元；廈門進港網路科技有限公司被罰22萬元。

《香港01》3月發現，本港市面有多款自稱香港百年品牌「香港大藥房」的產品出售。（李穎霖攝）

內媒：多家涉案企業被罰但產品還在賣

《中國消費者報》稱，雖然多家涉案企業被罰，但網購平台依舊還有不少標有「香港大藥房」的產品在售。

《中國消費者報》報道，有些網購店鋪和直播間打著「始於1841年」的口號，出售多款「香港本土貨」，宣稱所售商品來自香港大藥房有限公司。但經核查，該公司宣揚的品牌廣告與事實不符，它於2021年7月19日在香港成立，後來2023年6月在內地取得商標註冊。

廈門市市場監管部門調查發現，三家內地公司（廈門市貝元堂保健食品有限公司、廈門進港網路科技有限公司、廈門港角嚴選網路科技有限公司），獲得香港大藥房有限公司的授權後，成立網店和通過直播，出售多款宣傳為「始於1841年」、「香港百年老品牌」的保健品。

主播為賣貨睜眼説瞎話 誇大產品功效

直播閒中，主播也是很誇張介紹這些「香港大藥房」產品，説到一款透骨膏時，稱「這款透骨膏是香港老品牌，世界冠軍都在用」、「透皮吸收，透到骨子裡幫助到您」，甚至還講起了故事「自1841年在香港成立以來……品牌見證歷史的變遷。」

一些產品如香港大藥房斷痔王、香港大藥房槲皮素清肺丸、香港大藥房無濕輕等，監管部門核查，均屬於保健用品和普通食品，直播間方沒能提供所説的「斷痔」和「清肺」等功效報告，屬於虛假宣傳。經統計，這些產品共賣出140.8萬單，總銷售額超1.06億元（人民幣，下同）。

直播間主播在介紹產品。（直播間截圖）

除了直播間主播誇誇其談，網購平台也善用文字，誇大產品功效，引誘消費者上鈎。如一款香港大藥房槲皮素清肺丹，產品圖片就標注「痰多不適胸悶氣短呼吸不暢乾咳不止」、「中醫古法」；還有香港大藥房活絡油，產品圖片宣稱「關節腫痛跌打損傷輕度燙傷消腫止痛」。監管部門核查，網購平台方無法提供佐證材料，與事實不符。