兩15歲少年｢P圖改身分證｣　紋青龍白虎大花臂無法入學　家長索償

近日，福建一男子潘先生稱，自己年僅15歲的兒子與其同窗好友，在家長毫不知情的情況下，利用修圖軟件篡改手機中身分證照片的出生日期，僅憑一張偽造的電子證件照，便在廈門當地一家美容紋身店順利完成了大面積花臂紋身。



如今，由於雙臂佈滿醒目紋身，兩名少年違反了所報考中職學校的招生儀容規範，面臨無法按時報到的入學困境。潘先生認為，涉事紋身店未對顧客年齡進行實質核驗，違規向未成年人提供紋身服務，應承擔相應法律責任。目前，雙方就後續賠償及解決方案未達成一致。

兩名少年的大面積花臂紋身▼▼▼

少年「P圖改齡」瞞天過海 手機亮出假身分證矇混進店

根據潘先生的講述，事發於今年7月19日。當時正值暑假，他15歲的兒子和同齡同學結伴外出，悄悄來到位於廈門一家美容店，每人花費四五百元（人民幣，下同），分別在自己右臂上紋下了時下流行的「青龍」和「白虎」圖案，面積覆蓋幾乎整條手臂。

潘先生表示，孩子的身分證原件一直都放在家長手上保管。他們為了能瞞着大人去紋身，事先用手機修圖軟件篡改自己留存在手機裏的身分證照片上的年齡。兩名少年全程沒有出示實體身分證，僅向紋身師展示了經過篡改的手機截圖。而該美容店的工作人員並未要求核對身分證原件，也未察覺照片有明顯的修圖痕跡，便直接為兩名未成年人進行了大面積紋身操作。

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直到家長發現孩子手臂上的異常時，兩幅永久性圖案已經牢牢附着在皮膚上，清洗難度極大。經事後測量，兩名少年的紋身長度分別達到90厘米和120厘米，均屬於視覺衝擊力極高的外露式大面積花臂。

「大花臂」致孩子升學受阻 雙方就賠償方案協商未果

此前，兩名少年已順利通過中職學校招生考核，成功收到錄取通知書。但在開學前夕，學校開展新生儀容儀表專項核查工作，明確嚴禁學生紋身、染怪異髮色等。潘先生說，兩個孩子大面積外露花臂，學校要求規範儀容儀表後才能入學。

為儘量消除影響、不耽誤孩子學業，潘先生第一時間帶兩名少年前往專業醫院諮詢洗紋身事宜，卻得知修復成本極高。據醫院工作人員介紹，洗紋身按面積計費，價格高達150元/厘米。由於兩名少年紋身面積大，無法一次性徹底洗淨，需分多次間隔清洗，全程約需8次，整體修復費用十分高昂，給普通家庭帶來不小的經濟壓力。

洗紋身按面積計費，整體修復費用十分高昂，給普通家庭帶來不小的經濟壓力。（示意圖，Unsplash@Lucas Lenzi）

除此之外，多次反覆清洗會對手臂皮膚造成二次傷害，大概率會留下永久性疤痕，會對孩子的皮膚健康造成終身影響，損害不可逆。

事件發生後，潘先生多次聯繫涉事美容店溝通維權事宜。8月21日，記者隨同家長前往涉事門店實地了解情況，店家當場承諾，將在一周內給出解決方案。

隨後，涉事店家通過短信聯繫潘先生，提出兩套處理方案：一次性賠付8000元，或家長通過司法途徑解決糾紛。但在家長看來，第一套方案的賠付金額無法覆蓋高額的洗紋身修復費用，也無法彌補孩子升學受阻、身心受損等一系列損失，未能解決核心問題，因此兩名家長均明確拒絕該協商方案。截至目前，涉事雙方仍協商未果。

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