29歲中國籍女子日本鹿兒島行山　停車場附近迷路後失聯

8月30日，29歲中國籍女子王春鈺獨自到日本鹿兒島爬山，下山途中失聯，家屬已在日本報警，並向中國駐福岡總領館求助。

9月1日，中國駐福岡總領館負責本案的工作人員稱，總領館方面已經與王春鈺家屬取得溝通，目前總領館方面正在跟進此事。



《紅星新聞》報道，9月1日，王春鈺的父親王慶宏介紹，女兒在日本讀大學，畢業後留在當地工作。8月30日，女兒抵達鹿兒島並租車自駕遊，中午與朋友共進午餐，之後自駕去花山步道準備登山，下午約1時半抵達登山口。

下午3時許，王春鈺向同事發送信息稱自己已經爬了一半；傍晚6時40分，她向同事發信息稱已在返程途中；晚上7時半，她再向同事發信息稱自己迷路，此時距離停車場僅1公里。

王春鈺近照。（紅星新聞）

王春鈺的朋友發現她失聯後，8月31日前往王春鈺最後出現的爬山口停車場、租車點等地方尋找，均未發現其蹤跡，遂向當地警方報案。

王慶宏稱，女兒王春鈺身高175厘米，體重約75公斤，留黑色短髮、戴黑框眼鏡，希望有知情人能夠提供線索。

王慶宏表示，女兒失聯前沒有任何異常，「屋久島野外山地、海岸環境覆雜，我們家屬萬分焦急」，他正準備辦理日本簽證，赴日尋女。