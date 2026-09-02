星宇車燈解約107名應屆生董事長致歉　網民批：毫無誠意

近日，中國汽車車燈供應商星宇股份因批量解約107名應屆大學畢業生，引發社會廣泛關注。9月2日，星宇股份董事長兼總經理周曉萍表示，公司高度關注近期輿情，已就事件的真實情況公開發布致歉信並正在政府部門的指導下妥善落實相關措施。



不過，周曉萍在其道歉中稱「公司將嚴守合規運營底線，構建和諧勞動關係，積極承擔更多社會責任，努力以更好的業績回饋投資者」，被部份網民指不提勞動者，只關注投資者和利益，「毫無誠意」。



星宇股份。（澎湃新聞）

內媒《澎湃新聞》報道，9月2日，常州星宇車燈股份有限公司召開網絡業績說明會，董事長兼總經理周曉萍在回應近期用工事件相關輿情時表示，公司高度關注近期輿情，已就事件的真實情況公開發布致歉信並正在政府部門的指導下妥善落實相關措施。

周曉萍提到，「公司對披露真實情況的媒體監督表示衷心感謝，公司深刻反省並真誠道歉。同時，公司對部份媒體的不實報道也已通過網信和網安部門進行投訴和舉報，維護公司的合法權益。」

她表示，公司依據法律法規和規範性文件等制定各項用工制度和流程，並在本次事件發生後重新審視及整改，將以制度和流程切實保障勞動者合法權益。「公司再次向社會和廣大投資者真誠道歉，公司將嚴守合規運營底線，構建和諧勞動關係，積極承擔更多社會責任，努力以更好的業績回饋投資者。」

圖為2026年7月星宇股份應屆生入職報到現場。（鳳凰網）

周曉萍的致歉聲明引起部份網民不滿，認為其沒有對被解約的應屆生道歉，「星宇全文都是在說明情況，給投資者道歉，給大眾致歉，沒給被欺詐的應屆畢業生致歉！對良知和社會公信的踐踏！」、「不是怕了而是虧大了」、「一邊道歉一邊威脅網友」、「提都不提勞動者，只關注投資者和利益。毫無誠意，高高在上」、「開口就是非常重視輿情。要是沒有這次的輿情就可以不重視了？」

據此前報道，據網絡曝光的星宇股份HR與員工的談話錄音顯示，8月上旬，公司人力資源部門對全體2026屆應屆畢業生啟動分批集中約談，並推出「二選一」處置方案。

8月25日，常州市人力資源和社會保障局發布情況通報稱，星宇股份共招錄2026屆高校畢業生440名，與其中107人解除勞動合同，協商過程中方法簡單生硬，缺乏充分有效溝通，造成不良影響，對此企業深表歉意，已對人力資源總監作出停職處理。

車燈企業星宇解約百名應屆生。（每日經濟新聞）

星宇車燈致歉信。（每日經濟新聞）

8月27日，星宇股份就解約107名應屆生致歉稱，發放求職生活補貼，積極聯繫其他企業提供適配崗位，如3個月內未實現就業，給予6個月工資作為補償。

圖為從離職的應屆生員工收到的補貼。（鳳凰網）

9月1日，大眾中國新聞發言人表示，「對於關於該供應商的相關投訴，大眾汽車集團高度重視並第一時間啟動了專項調查，目前調查正在進行中。」