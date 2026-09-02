腳掌細過成人拇指！深圳330克超早產嬰兒命懸一線　搶救105天出院

330克，大約六個雞蛋的重量。5月20日，胎齡僅23周+4天的「小澤寶」迫不及待地提前116天來到這個世界，出生時皮膚薄如蟬翼，腳掌不及成人拇指大。在深圳市婦幼保健院新生兒科團隊105個日夜的精心守護下，這個站在生存極限邊緣的小生命，一次次闖過呼吸、循環、感染、營養等重重關卡，最終以2.5公斤的體重和良好的發育狀態，於9月1日順利出院，回到父母懷抱。



產前多科會診，為生命爭取第一分籌碼

「小澤寶」的闖關，在產前便已打響。「小澤寶」母親患有慢性高血壓合併重度子癇前期，繼續妊娠對母體是巨大挑戰，提前分娩則意味着胎兒面臨極高的生存風險。面對這道兩難選擇題，深圳市婦幼保健院產科與新生兒科團隊迅速啟動多學科會診，共同為母嬰安全評估把脈。

5月20日，胎齡僅23周+4天的「小澤寶」迫不及待地提前116天來到這個世界。（微信視頻號@深圳晚報）

產科團隊精細調控母親血壓，嚴密監測胎兒宮內狀況；新生兒科團隊提前介入，預判風險，制定復甦預案。足療程的糖皮質激素促胎肺成熟、硫酸鎂腦保護……每一項措施，都在為這個尚未謀面的小生命爭取多一分生存籌碼。分娩當天，新生兒科復甦團隊嚴陣以待，暖箱預熱、設備調試、藥品準備，一切就緒。

黃金1小時，分秒必爭的生命接力

助產士小心翼翼地將「小澤寶」放在復甦台上，一場「黃金1小時」的生死時速即刻開啟。出生1分鐘內，復甦團隊成功建立有效呼吸通道；醫護人員用保鮮膜輕柔包裹薄如蟬翼的皮膚，減少水分和熱量散失，築起第一道恆温防線。

轉運至NICU後，護理團隊在30分鐘內完成高難度的臍動靜脈置管，藥物與營養液通過這條細小的「生命通道」緩緩注入體內。對於23周+4天的超早產兒，全身各系統發育極不成熟——肺像尚未展開的蓓蕾，心臟薄如紙頁，腸道細若髮絲，免疫系統幾乎一片空白。從出生那一刻起，團隊便對呼吸、循環、營養、感染、神經等各系統開啟全維度整體評估與綜合管理。

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驚魂一刻，心包填塞，力挽狂瀾

出生後第三天，一場突如其來的危機考驗着整個團隊。清晨6時30分，「小澤寶」的心率和氧飽和度突然直線下降，聽診心音遙遠，幾不可聞。牀旁超聲提示：心包積液，心臟受壓，搏動微弱——心包填塞，這是隨時可能導致心跳驟停的致命急症。

醫在超聲引導下為「小澤寶」行心包穿刺術。（微信視頻號@深圳晚報）

值班醫生當機立斷，立即在超聲引導下行心包穿刺術。隨着淡黃色積液緩緩抽出，壓迫解除，心率逐漸回升，氧飽和度穩步改善，那顆脆弱的心臟重新搏動得有力起來。從發現險情到解除危機，不過數十分鐘。這驚心動魄的瞬間背後，是醫生對病情的敏鋭洞察、對緊急情況的快速反應，更是平日裏千錘百煉鑄就的底氣。

精細管理，毫釐之間的動態平衡

超早產兒救治，從來不是某一器官的「單兵作戰」，而是各系統在毫釐之間尋求動態平衡的藝術。以營養支持為例，液體量要精確到每小時0.01毫升，多一分可能加重心臟負荷，少一分則生長不達標；餵養從0.5毫升起步，既要刺激消化功能成熟，又要警惕壞死性小腸結腸炎風險。團隊每天根據體重增長速率、尿量、血氣、電解質動態調整方案，最終實現理想的追趕性生長。

「小澤寶」與母親（微信視頻號@深圳晚報）

呼吸、循環、感染、神經、視力等管理亦如此——肺保護性通氣循序漸進脱機，有創動脈監測下精確管理循環，嚴格無菌操作防控感染，集中護理減少刺激保護神經……所有環節協同推進，動態平衡。住院期間，「小澤寶」未發生嚴重顱內出血、壞死性小腸結腸炎、嚴重感染等重大併發症，這份「零瑕疵」成績單背後，是團隊將每一個隱患扼殺在萌芽狀態的努力。

醫患同心，從旁觀者到參與者

救治過程中，家屬從來不是旁觀者，而是團隊最緊密的夥伴。住院早期，母親因用藥暫時無法哺乳，團隊啟用母乳庫捐贈母乳，為「小澤寶」築起免疫第一道防線，同時耐心指導母親正確擠奶、儲存。

小澤寶」一家與醫護團隊（微信視頻號@深圳晚報）

隨着母親身體條件允許，「小澤寶」順利過渡到親母母乳餵養。病情穩定後，團隊指導家長開展袋鼠式護理，這種肌膚相親的温暖，不僅促進生長發育和神經成熟，更讓父母從焦慮的「旁觀者」變成自信的「參與者」。出院前，團隊還為家長提供全面的早產兒養育指導，後續將在隨訪門診長期追蹤。隨着母親身體條件允許，「小澤寶」順利過渡到親母母乳餵養。病情穩定後，團隊指導家長開展袋鼠式護理，這種肌膚相親的温暖，不僅促進生長發育和神經成熟，更讓父母從焦慮的「旁觀者」變成自信的「參與者」。出院前，團隊還為家長提供全面的早產兒養育指導，後續將在隨訪門診長期追蹤。

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