雲南虎跳峽近期3次落石　外圍山體排險啟動　將加裝防護網

9月1日，雲南香格里拉虎跳峽景區附近發生山泥傾瀉，有石頭從山坡滾落，是近期第3次發生落石塌方，未造成人員傷亡。事件發生後，自然資源局、文旅局聯動鄉鎮人民政府，安排地質災害專家對隱患區域開展調查。9月3日起，景區已對滑坡區域啟動排險作業，排險完成後，將在滑坡點附近加裝防護網。



9月1日，雲南香格里拉虎跳峽景區附近發生山泥傾瀉，有石頭從山坡滾落。（影片截圖）

景區外圍排險啟動 將在滑坡點附近加裝防護網

據《央視新聞》今日（3日）報道，自然資源局、文旅局聯動鄉鎮人民政府，安排地質災害專家對隱患區域開展調查，劃定危險區及影響區，增加警示標牌和警戒帶，提出應急避險、人員管控等具體應急處置建議。

香格里拉虎跳峽落石位置。（微信@迪慶州香格里拉虎跳峽景區）

9月3日起，景區已對滑坡區域啟動排險作業。施工人員通過無人機將排險設備吊運至山頂，正有序組織施工。排險完成後，將在滑坡點附近加裝防護網，相關工程預計10月底前完工。

與此同時，景區已擴大邊坡雷達監測覆蓋範圍，對山體實施24小時動態監測。同時加密巡護瞭望頻次，在重點區域增設固定觀察崗，確保風險早發現、早預警。在關鍵位置完善安全提示和應急疏散指引，明確標註避險路線和集合點位，確保遊客遇突發情況能夠迅速有序應對。

9月3日起，景區已對滑坡區域啟動排險作業，排險完成後，將在滑坡點附近加裝防護網。（央視新聞）

近期同一地點發生3次落石

雲南虎跳峽山泥傾瀉 近期同地點已3次落石 景區正常開放｜有片

9月1日，雲南香格里拉虎跳峽景區附近發生山泥傾瀉，有石頭從山坡滾落。（影片截圖）

綜合內媒《澎湃新聞》、《瀟湘晨報》此前報道，9月1日上午10時30分左右，香格里拉虎跳峽景區外圍北側山體發生落石。經現場核實，落石點距離景區遊覽區約600米，未波及遊覽設施，無人員受傷。一名領隊小曲表示，落石持續約4分鐘，非景區內發生。她又稱，7月30日、8月中旬亦曾發生落石塌方，3次落石均在同一地方。虎跳峽景區工作人員證實此事並表示，塌方不在景區範圍內，目前景區正常營業中。

9月2日，迪慶州香格里拉虎跳峽旅遊經營有限公司發佈通報，景區遊客遊覽區域已建立完善的防護體系，通過人員常態化巡查值守、山體防護網工程、北斗邊坡雷達立體智能監測，保障遊覽區域運營及遊客安全。