涉嫌襲擊一家五口　中國男被ICE羈押後死亡　中領館要求美方徹查

一名51歲中國公民在被移交美國移民及海關執法局（ICE）羈押後不足24小時，於美屬北馬里亞納群島塞班島死亡。死者魏連永（Lianyong Wei，音譯）8月21日因涉嫌襲擊一戶五口之家被捕，8月22日轉交ICE羈押。



一名移民和海關執法局（ICE）特工在執行任務。（Reuters）

涉襲擊一家五口被捕 移交ICE次日身亡

據美聯社，魏連永8月21日被北馬里亞納群島公共安全部逮捕，涉及一宗襲擊五口之家的刑事案件，被控以危險武器襲擊、擾亂治安、普通襲擊及嚴重襲擊等多項罪名。翌日（8月22日），他被移交ICE羈押，等候遣返程序。

8月23日上午約7時，塞班島拘留設施看守進行例行巡查時發現魏連永已無反應。他隨即被送往聯邦醫療保健公司急診室，醫護人員進行維持生命的醫療處置後，於上午約7時30分宣告死亡，ICE表示，死因正在調查中。

2026年8月27日，在美國康乃狄克州丹伯里，一名移民和海關執法局（ICE）特工控制著一名被拘留者。（Reuters）

中領館表嚴重關切 要求美方徹查

中國駐洛杉磯總領館證實接獲魏連永死亡的通知，並發表聲明表示已就此事向美方有關部門「表達嚴重關切」。

總領館要求美方對魏連永死因進行及時、全面調查，通報調查結果，採取措施防止類似事件再次發生，並協助死者家屬處理善後事宜。

ICE公布延宕逾一周 羈押期間醫療篩查成焦點

北馬里亞納群島當局8月24日已公布魏連永的死訊，但ICE直至9月1日才正式發布新聞稿，相隔逾一周。ICE此前表示，目標是在羈押人員死亡後兩個工作日內發布相關信息。

目前ICE尚未說明魏連永是否接受了羈押後的醫療篩查。ICE政策承諾，羈押人員在進入拘留系統12小時內接受醫療檢查。醫療專家表示，全面的健康篩查對預防羈押期間死亡至關重要。

北馬里亞納群島懲教局長Anthony Torres在聲明中表示，事件發生後相關部門正在檢視現行程序，並將採取必要修正措施，加強預防及應對能力。

美國移民執法人員（ICE）盤查因華人已見怪不怪。（Unsplash@Colin Lloyd）

至少有5名中國公民在ICE羈押期間死亡

據美聯社統計，自2025年3月以來，魏連永至少是第5名在ICE或美國邊境巡邏隊羈押期間死亡的中國公民。此前4起死亡事件中，兩宗被裁定為自殺，兩宗與醫療併發症有關。

報道指出，自特朗普2025年1月重返白宮以來，至少已有57名ICE羈押人員死亡。這一數字引起公共衛生專家、移民權益倡議人士及墨西哥政府的密切關注。