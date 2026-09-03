中國男曼谷吸毒後持刀與警對峙遭電擊槍制伏 被捕後得戚舉V影相
撰文：盧詩文
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泰國曼谷一名中國男子9月1日在吸食冰毒後情緒失控，持刀頂住自己頸部與警方對峙。當地警署警員到場後多次口頭警告無效，使用電擊槍將其制伏。在將嫌犯帶入臨時拘留室時，他再度失控，用頭猛撞拘留室鐵籠，並在鏡頭前雙手舉「V」影相。
吸食冰毒後失控 持25厘米刀與警對峙
據《泰國中文社》，9月1日下午，素提訕警署接到報案稱，一名外籍男子在拉拋48巷一處公寓內行為異常。署長蓬貼警上校、副署長比沙努警中校率多名警員趕赴現場。
警方到場後，發現報案女子佩差拉蓬（音譯）與情緒失控的中國籍男子王某（音譯）。王某右手握一把長約25厘米的刀，一邊揮動，一邊將刀架在自己頸部，威脅要自殘。
警方多次口頭警告，王某一概不予理會。現場警員見狀，果斷使用電擊槍（泰瑟槍）朝王某右側肋骨處發射一槍，將其擊倒在地，隨後上前奪刀，成功將其制伏。
警員其後搜查房間，發現一袋裝有毒品的透明袋及吸毒工具。初步調查顯示，該毒品為冰毒。
報案女子佩差拉蓬向警方作證稱，毒品及吸毒工具均屬王某所有。王某吸毒後便會情緒狂躁，此前已多次毆打她，今次症狀最嚴重，她感到自身安全受威脅才決定報警。警方透露，王某一度威脅女友若敢報警便會施暴。
另加控非法入境居留 被押期間再失控撞籠
警方初步以非法持有第一類毒品（冰毒）對王某提出指控；因王某屬非法入境及居留，警方另加相關指控。警方已告知其法律權利，並將王某移交素提讪警署調查人員依法處理。
據報道，警方將王某帶入臨時拘留室時，他再度失控，用頭猛撞拘留室鐵籠，並胡言亂語，需多名警員合力制止才未釀成更嚴重事件。
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